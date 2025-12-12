- Дата публікації
Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Гогфільцені
Найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин.
У п'ятницю, 12 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені стартував чоловічою спринтерською гонкою.
Україну в ній представляли чотири біатлоністи – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Богдан Цимбал.
Єдиним з українців, хто фінішував у заліковій зоні, став Мандзин, який з двома штрафними колами посів 30-те місце.
Водночас решта українців також відібралися до гонки переслідування: Цимбал – 44-й, Підручний – 48-й, а Борковський – 59-й.
Переможцем спринту став італієць Томмазо Джакомель. Другим фінішував француз Еррік Перро, а замкнув призову трійку німець Філіпп Горн.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Гогфільцені
1. Томмазо Джакомель (Італія, 0+0) 23:04.5
2. Еррік Перро (Франція, 0+0) +4.0
3. Філіпп Горн (Німеччина, 0+0) +6.0
4. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) +9.1
5. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +23.0
6. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1) +25.0
...
30. Віталій Мандзин (Україна, 1+1) +1:37.4
44. Богдан Цимбал (Україна, 1+0) +1:53.1
48. Дмитро Підручний (Україна, 3+0) +1:58.0
59. Віталій Борковський (Україна, 1+1) +2:15.5
Наступною гонкою на етапі в Гогфільцені стане жіночий спринт, який також відбудеться сьогодні, 12 грудня. Початок – о 15:15 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.