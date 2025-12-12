Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

Реклама

У п'ятницю, 12 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені стартував чоловічою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Богдан Цимбал.

Єдиним з українців, хто фінішував у заліковій зоні, став Мандзин, який з двома штрафними колами посів 30-те місце.

Реклама

Водночас решта українців також відібралися до гонки переслідування: Цимбал – 44-й, Підручний – 48-й, а Борковський – 59-й.

Переможцем спринту став італієць Томмазо Джакомель. Другим фінішував француз Еррік Перро, а замкнув призову трійку німець Філіпп Горн.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Гогфільцені

1. Томмазо Джакомель (Італія, 0+0) 23:04.5

2. Еррік Перро (Франція, 0+0) +4.0

Реклама

3. Філіпп Горн (Німеччина, 0+0) +6.0

4. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) +9.1

5. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +23.0

6. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1) +25.0

Реклама

...

30. Віталій Мандзин (Україна, 1+1) +1:37.4

44. Богдан Цимбал (Україна, 1+0) +1:53.1

48. Дмитро Підручний (Україна, 3+0) +1:58.0

Реклама

59. Віталій Борковський (Україна, 1+1) +2:15.5

Наступною гонкою на етапі в Гогфільцені стане жіночий спринт, який також відбудеться сьогодні, 12 грудня. Початок – о 15:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.