Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

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У неділю, 29 листопада, на першому етапі сезону Кубка світу з біатлону-2026/27 у фінському Контіолахті відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Денис Насико.

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Двоє українців фінішували в топ-25: Мандзин завершив гонку на 15-й позиції, а Підручний — на 21-й. Інші наші співвітчизники не потрапили до залікової зони.

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Переможцем спринту став француз Ерік Перро. Другим фінішував американець Кемпбелл Райт. Замкнув призову трійку швед Себастьян Самуельссон.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Контіолахті

1. Ерік Перро (Франція, 0+0) — 23:15.6 хвилини

2. Кемпбелл Райт (США, 0+1) +26.8

3. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +29.6

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4. Філіпп Навратт (Німеччина, 0+0) +31.4

5. Юстус Штрелоу (Німеччина, 0+0) +34.8

6. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+2) +35.9

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15. Віталій Мандзин (0+0) +1:10.4

21. Дмитро Підручний (0+0) 1:22.3

51. Богдан Борковський (0+1) 1:44.1

86. Денис Насико (0+3) +3:36.4

Сьогодні етап у Контіолахті завершиться жіночим спринтом, який розпочнеться о 17:15 за київським часом. Україну представлять Христина Дмитренко, Тетяна Тарасюк, Олександра Меркушина та Олена Городна.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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