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Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Контіолахті
Двоє українців фінішували в топ-25.
У неділю, 29 листопада, на першому етапі сезону Кубка світу з біатлону-2026/27 у фінському Контіолахті відбулася чоловіча спринтерська гонка.
Україну в ній представляли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Денис Насико.
Двоє українців фінішували в топ-25: Мандзин завершив гонку на 15-й позиції, а Підручний — на 21-й. Інші наші співвітчизники не потрапили до залікової зони.
Переможцем спринту став француз Ерік Перро. Другим фінішував американець Кемпбелл Райт. Замкнув призову трійку швед Себастьян Самуельссон.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Контіолахті
1. Ерік Перро (Франція, 0+0) — 23:15.6 хвилини
2. Кемпбелл Райт (США, 0+1) +26.8
3. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +29.6
4. Філіпп Навратт (Німеччина, 0+0) +31.4
5. Юстус Штрелоу (Німеччина, 0+0) +34.8
6. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+2) +35.9
…
15. Віталій Мандзин (0+0) +1:10.4
21. Дмитро Підручний (0+0) 1:22.3
51. Богдан Борковський (0+1) 1:44.1
86. Денис Насико (0+3) +3:36.4
Сьогодні етап у Контіолахті завершиться жіночим спринтом, який розпочнеться о 17:15 за київським часом. Україну представлять Христина Дмитренко, Тетяна Тарасюк, Олександра Меркушина та Олена Городна.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.