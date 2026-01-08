Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Обергофі

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

У четвер, 8 січня, четвертий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Обергофі стартував чоловічою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністів – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал і Денис Насико.

Найкращий результат серед українців показав Мандзин, який з однією хибою замкнув топ-15. Віталій став єдиним українцем, що фінішував у заліковій зоні.

До гонки переслідування також кваліфікувалися Підручний (41-ше місце), Борковський (43-тє) та Цимбал (45-те).

Переможцем спринту став італієць Томмазо Джакомель. Друге місце посів німець Філіп Наврат, а замкнув призову трійку норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Обергофі

1. Томмазо Джакомель (Італія, 1+0) 25:01.7

2. Філіп Наврат (Німеччина, 0+1) +13.2

3. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+0) +25.2

4. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1) +31.2

5. Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+1) +31.4

6. Ерік Перро (Франція, 0+2) +32.5

...

15. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:14.1

41. Дмитро Підручний (Україна, 1+2) +2:07.5

43. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +2:08.7

45. Богдан Цимбал (Україна, 0+0) +2:11.8

94. Денис Насико (Україна, 1+2) +3:56.7

Сьогодні в Обергофі також відбудеться жіночий спринт, у якому збірну України представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина та Олена Городна. Початок гонки – о 15:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.