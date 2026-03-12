Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Отепяя

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

У четвер, 12 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в естонському Отепяя стартував чоловічою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністів: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

Найкращий результат серед українців показав Підручний, який з одним штрафним колом посів 25-те місце.

Крім Підручного, до гонки переслідування також відібрався Мандзин, який з однією хибою фінішував 33-м.

Перемогу здобув норвежець Стурла Легрейд, другим став француз Емільєн Жаклен, а замкнув призову трійку німець Філіпп Наврат.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Отепяя

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) 23:28.5

2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0) +10.7

3. Філіпп Наврат (Німеччина, 0+0) +17.8

4. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +30.3

5. Кантен Фійон Майє (Франція, 0+0) +30.6

6. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+1) +42.4

...

25. Дмитро Підручний (Україна, 1+0) +1:37.0

33. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +1:43.5

75. Богдан Цимбал (Україна, 0+0) +3:13.0

76. Богдан Борковський (Україна, 1+2) +3:14.0

91. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +3:56.9

Етап в Отепяя продовжиться у п'ятницю, 13 березня, жіночим спринтом. Старт гонки — о 16:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.