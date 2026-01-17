ТСН у соціальних мережах

Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Рупольдінгу

Найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин.

Віталій Мандзин

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

У суботу, 17 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Рупольдінгу відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Найкращий результат серед українців у спринті показав Мандзин, який з двома хибами посів 41-ше місце. Крім нього, до гонки переслідування також відібрався Підручний – 59-та позиція.

Переможцем спринту став швед Себастьян Самуельссон. Друге місце посів італієць Томмазо Джакомель, а замкнув призову трійку норвежець Ісак Фрей.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Рупольдінгу

1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) 21:53.8

2. Томмазо Джакомель (Італія, 1+0) +17.6

3. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +34.1

4. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0) +41.2

5. Ерік Перро (Франція, 1+0) +42.2

6. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1) +45.8

...

41. Віталій Мандзин (Україна, 1+1) +1:48.4

59. Дмитро Підручний (Україна, 0+2) +2:12.2

63. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +2:19.5

72. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:33.9

81. Тарас Лесюк (Україна, 1+1) +2:47.7

Змагальна програма етапу в Рупольдінгу завершиться в неділю, 18 січня, жіночою та чоловічою гонками переслідування.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

