Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Рупольдінгу
Найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин.
У суботу, 17 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Рупольдінгу відбулася чоловіча спринтерська гонка.
Україну в ній представляли Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.
Найкращий результат серед українців у спринті показав Мандзин, який з двома хибами посів 41-ше місце. Крім нього, до гонки переслідування також відібрався Підручний – 59-та позиція.
Переможцем спринту став швед Себастьян Самуельссон. Друге місце посів італієць Томмазо Джакомель, а замкнув призову трійку норвежець Ісак Фрей.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Рупольдінгу
1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) 21:53.8
2. Томмазо Джакомель (Італія, 1+0) +17.6
3. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +34.1
4. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0) +41.2
5. Ерік Перро (Франція, 1+0) +42.2
6. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1) +45.8
...
41. Віталій Мандзин (Україна, 1+1) +1:48.4
59. Дмитро Підручний (Україна, 0+2) +2:12.2
63. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +2:19.5
72. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:33.9
81. Тарас Лесюк (Україна, 1+1) +2:47.7
Змагальна програма етапу в Рупольдінгу завершиться в неділю, 18 січня, жіночою та чоловічою гонками переслідування.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.