Проспорт
479
2 хв

Біатлон: результати чоловічого спринту на Олімпіаді-2026

Найкращий результат серед українців у спринті показав Віталій Мандзин.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віталій Мандзин

Віталій Мандзин / © Associated Press

У п'ятницю, 13 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулася чоловіча спринтерська гонка з біатлону.

Україну в ній представляли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Антон Дудченко.

Найкращий результат серед українців показав Мандзин, який з однією хибою посів 24-те місце.

Крім Мандзина, до гонки переслідування також кваліфікувався Підручний, який з двома неточними пострілами фінішував 27-м. А ось Борковський та Дудченко опинилися за межами топ-60.

Володарем золотої медалі став француз Кентен Фійон-Має. "Срібло" здобув норвежець Ветле Крістансен, а "бронзу" виграв його співвітчизник Стурла Легрейд.

Олімпіада-2026. Біатлон. Спринт, чоловіки

1. Кантен Фійон-Має (Франція, 0+0) 22:53.1

2. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0) +13.7

3. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +15.9

4. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0) +16.1

5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +25.0

6. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+0) +46.7

...

24. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +1:47.4

27. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:54.8

63. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +3:12.9

88. Антон Дудченко (Україна, 2+1) +4:44.5

Повне відео гонки

Наступним біатлонним стартом на Олімпіаді-2026 стане жіночий спринт, який відбудеться у суботу, 14 лютого. Початок – о 15:45 за київським часом.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після шостого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

479
