Біатлон: результати чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

Реклама

У неділю, 14 грудня, в заключний день другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені відбулася чоловіча естафета.

За збірну України бігли Богдан Цимбал, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний. "Синьо-жовті" посіли в гонці сьоме місце.

Наша команда могла фінішувати значно нижче, але на останньому етапі Підручний відіграв одразу сім позицій.

Реклама

Виграла чоловічу естафету Норвегія, другою стала Франція, а замкнула топ-3 Швеція.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети в Гогфільцені

1. Норвегія (0+3) 1:11:54.8

2. Франція (0+8) +43.1

3. Швеція (0+9) +1:05.7

Реклама

4. США (0+7) +1:14.5

5. Німеччина (1+11) +1:20.0

6. Італія (1+8) +2:57.4

7. Україна (0+6) +3:09.6

Реклама

Додамо, що сьогодні етап у Гогфільцені закриється жіночою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 15:45 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.