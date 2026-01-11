ТСН у соціальних мережах

Біатлон: результати чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Обергофі

Збірна України фінішувала на 14-й сходинці.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

У неділю, 11 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Обергофі відбулася чоловіча естафета.

За збірну України в гонці бігли Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний. "Синьо-жовті" з двома штрафними колами та 12 додатковими патронами фінішували на 14-й позиції.

Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії. Другою стала Франція, а замкнула призову трійку Швеція.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети в Обергофі

1. Норвегія (2+7) 1:20:29.1

2. Франція (2+9) +2.6

3. Швеція (0+12) +3.8

4. Італія (1+9) +4.8

5. Німеччина (0+10) +5.4

6. Чехія (0+8) +25.5

...

14. Україна (2+12) +4:23.5

Додамо, що напередодні в Обергофі відбулася жіноча естафета, де збірна України також фінішувала на 14-й позиції.

Змагальна програма етапу в Обергофі сьогодні закінчиться жіночою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 15:15 за київським часом. Україну в ній представлять Христина Дмитренко (стартуватиме 33-ю), Олександра Меркушина (59-ю) та Дарина Чалик (60-ю).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

