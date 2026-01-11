- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 263
- Час на прочитання
- 1 хв
Біатлон: результати чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Обергофі
Збірна України фінішувала на 14-й сходинці.
У неділю, 11 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Обергофі відбулася чоловіча естафета.
За збірну України в гонці бігли Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний. "Синьо-жовті" з двома штрафними колами та 12 додатковими патронами фінішували на 14-й позиції.
Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії. Другою стала Франція, а замкнула призову трійку Швеція.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети в Обергофі
1. Норвегія (2+7) 1:20:29.1
2. Франція (2+9) +2.6
3. Швеція (0+12) +3.8
4. Італія (1+9) +4.8
5. Німеччина (0+10) +5.4
6. Чехія (0+8) +25.5
...
14. Україна (2+12) +4:23.5
Додамо, що напередодні в Обергофі відбулася жіноча естафета, де збірна України також фінішувала на 14-й позиції.
Змагальна програма етапу в Обергофі сьогодні закінчиться жіночою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 15:15 за київським часом. Україну в ній представлять Христина Дмитренко (стартуватиме 33-ю), Олександра Меркушина (59-ю) та Дарина Чалик (60-ю).
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.