Біатлон: результати чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Рупольдінгу
Збірна України фінішувала на 17-му місці.
У четвер, 15 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Рупольдінгу відбулася чоловіча естафета.
За збірну України в ній бігли Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Богдан Борковський і Дмитро Підручний. "Синьо-жовті" фінішували на 17-му місці.
За всю гонку українці не заробили жодного кола штрафу, але використали 13 додаткових патронів.
Виграла естафету Франція, другою стала Норвегія, а замкнула призову трійку Німеччина.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети в Рупольдінгу
1. Франція (1+4) 1:08.58.1
2. Норвегія (0+7) +6.2
3. Німеччина (0+5) +7.9
4. Швеція (0+7) +24.0
5. Естонія (0+4) +38.0
6. Чехія (0+12) +1.02.9
...
17. Україна (0+13) +4:07.5
Додамо, що днем раніше в Рупольдінгу відбулася жіноча естафета, в якій збірна України фінішувала на 14-му місці.
Змагальна програма етапу в Рупольдінгу продовжиться у п'ятницю, 16 січня, жіночою спринтерською гонкою, яка розпочнеться о 15:30 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.