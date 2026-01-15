Біатлон: результати чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Рупольдінгу

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

У четвер, 15 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Рупольдінгу відбулася чоловіча естафета.

За збірну України в ній бігли Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Богдан Борковський і Дмитро Підручний. "Синьо-жовті" фінішували на 17-му місці.

За всю гонку українці не заробили жодного кола штрафу, але використали 13 додаткових патронів.

Виграла естафету Франція, другою стала Норвегія, а замкнула призову трійку Німеччина.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети в Рупольдінгу

1. Франція (1+4) 1:08.58.1

2. Норвегія (0+7) +6.2

3. Німеччина (0+5) +7.9

4. Швеція (0+7) +24.0

5. Естонія (0+4) +38.0

6. Чехія (0+12) +1.02.9

...

17. Україна (0+13) +4:07.5

Додамо, що днем раніше в Рупольдінгу відбулася жіноча естафета, в якій збірна України фінішувала на 14-му місці.

Змагальна програма етапу в Рупольдінгу продовжиться у п'ятницю, 16 січня, жіночою спринтерською гонкою, яка розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

