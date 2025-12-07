Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Естерсунді

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

Реклама

У неділю, 7 грудня, перший етап Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді закрився чоловічою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли Віталій Мандзин, який за підсумками спринту стартував 24-м, і Богдан Борковський (стартував 43-м).

У персьюті Мандзин зумів фінішувати в топ-20, з одним колом штрафу посівши 19-те місце і заробивши очки до загального заліку.

Реклама

Борковський настріляв сім кіл штрафу та закінчив гонку поза заліковою зоною – 53-м.

Переможцем гонки переслідування став француз Кантен Фійон-Майє. Другим фінішував швед Себастьян Самуельссон, а замкнув призову трійку норвежець Йоган-Олав Ботн.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Естерсунді

1. Кантен Фійон Майє (Франція, 1+1+0+0) 27:39..9

2. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+1+1) +18.2

Реклама

3. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+1+0+1) +17.8

4. Томаззо Джакомель (Італія, 0+1+0+1) +24.8

5. Еррік Перро (Франція, 1+0+0+1) +25.6

6. Кемпбел Райт (США, 0+0+0+0) +31.0

Реклама

...

19. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+1) +1:54.7

53. Богдан Борковський (Україна, 1+2+3+1) +5:21.2

Зазначимо, що сьогодні в в Естерсунді також відбулася жіноча гонка переслідування, де єдина українка Дарина Чалик не потрапила до залікової зони.

Реклама

Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться від 12 до 14 грудня в австрійському Гогфільцені.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що Україна виграла "золото" на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики.