Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

Реклама

У суботу, 13 грудня, змагальна програма другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені продовжилася чоловічою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Віталій Мандзин (стартував 30-м за підсумками спринту), Богдан Цимбал (стартував 44-м), Дмитро Підручний (стартував 48-м), Богдан Борковський (стартував 59-м).

Найкращий результат серед українців у персьюті показав Мандзин, який з двома колами штрафу фінішував 26-м.

Реклама

Переможцем гонки переслідування став француз Еррік Перро, другим фінішував італієць Томмазо Джакомель, а замкнув призову трійку норвежець Йоган-Олав Ботн.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Гогфільцені

1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 30:06.2

2. Томмазо Джакомель (Італія, 0+0+1+0) +10.2

3. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 1+0+0+0) +29.0

Реклама

4. Філіпп Горн (Німеччина, 0+0+1+0) +47.8

5. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+0+0+0) +1:00.7

6. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0+0+1) +1:07.7

...

Реклама

26. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+1+1) +3:12.9

46. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +4:29.7

51. Богдан Борковський (Україна, 1+1+1+2) +5:17.8

56. Богдан Цимбал (Україна, 0+2+2+1) +6:07.3

Реклама

Раніше повідомлялося, що Україна назвала склад на жіночу естафету Кубка світу з біатлону в Гогфільцені, яка відбудеться також сьогодні, 13 грудня. Початок – о 15:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.