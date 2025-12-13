- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 164
- Час на прочитання
- 2 хв
Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Гогфільцені
Найкращий результат серед українців у персьюті показав Віталій Мандзин.
У суботу, 13 грудня, змагальна програма другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені продовжилася чоловічою гонкою переслідування.
Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Віталій Мандзин (стартував 30-м за підсумками спринту), Богдан Цимбал (стартував 44-м), Дмитро Підручний (стартував 48-м), Богдан Борковський (стартував 59-м).
Найкращий результат серед українців у персьюті показав Мандзин, який з двома колами штрафу фінішував 26-м.
Переможцем гонки переслідування став француз Еррік Перро, другим фінішував італієць Томмазо Джакомель, а замкнув призову трійку норвежець Йоган-Олав Ботн.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Гогфільцені
1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 30:06.2
2. Томмазо Джакомель (Італія, 0+0+1+0) +10.2
3. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 1+0+0+0) +29.0
4. Філіпп Горн (Німеччина, 0+0+1+0) +47.8
5. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+0+0+0) +1:00.7
6. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0+0+1) +1:07.7
...
26. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+1+1) +3:12.9
46. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +4:29.7
51. Богдан Борковський (Україна, 1+1+1+2) +5:17.8
56. Богдан Цимбал (Україна, 0+2+2+1) +6:07.3
Раніше повідомлялося, що Україна назвала склад на жіночу естафету Кубка світу з біатлону в Гогфільцені, яка відбудеться також сьогодні, 13 грудня. Початок – о 15:15 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.