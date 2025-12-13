ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
2 хв

Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Найкращий результат серед українців у персьюті показав Віталій Мандзин.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віталій Мандзин

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

У суботу, 13 грудня, змагальна програма другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені продовжилася чоловічою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Віталій Мандзин (стартував 30-м за підсумками спринту), Богдан Цимбал (стартував 44-м), Дмитро Підручний (стартував 48-м), Богдан Борковський (стартував 59-м).

Найкращий результат серед українців у персьюті показав Мандзин, який з двома колами штрафу фінішував 26-м.

Переможцем гонки переслідування став француз Еррік Перро, другим фінішував італієць Томмазо Джакомель, а замкнув призову трійку норвежець Йоган-Олав Ботн.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Гогфільцені

1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 30:06.2

2. Томмазо Джакомель (Італія, 0+0+1+0) +10.2

3. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 1+0+0+0) +29.0

4. Філіпп Горн (Німеччина, 0+0+1+0) +47.8

5. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+0+0+0) +1:00.7

6. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0+0+1) +1:07.7

...

26. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+1+1) +3:12.9

46. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +4:29.7

51. Богдан Борковський (Україна, 1+1+1+2) +5:17.8

56. Богдан Цимбал (Україна, 0+2+2+1) +6:07.3

Раніше повідомлялося, що Україна назвала склад на жіночу естафету Кубка світу з біатлону в Гогфільцені, яка відбудеться також сьогодні, 13 грудня. Початок – о 15:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie