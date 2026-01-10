Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Обергофі

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

Реклама

У суботу, 10 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Обергофі відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляли Віталій Мандзин (стартував 15-м за підсумками спринту), Дмитро Підручний (41-м), Богдан Борковський (43-м), та Богдан Цимбал (45-м).

Найкращий результат серед українців у персьюті показав Підручний, який відіграв 34 позиції після спринту та фінішував за крок від квіткової церемонії, посівши сьоме місце.

Реклама

Перемогу здобув італієць Томмазо Джакомель, який до цього також виграв спринт. Другим фінішував норвежець Мартін Ульдаль, а замкнув трійку призерів швед Себастьян Самуельссон.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.