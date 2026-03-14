Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Отепяя

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

У суботу, 14 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в естонському Отепяя продовжився чоловічою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли два біатлоністи: Дмитро Підручний (стартував 25-м за підсумками спринту) та Віталій Мандзин, який розпочав гонку 33-м.

Найкращий результат серед українців показав Підручний, який з трьома колами штрафу посів 13-те місце. Мандзин з шістьма хибами фінішував на 45-й позиції.

Перемогу в персьюті здобув норвежець Стурла Легрейд, другим став француз Емільєн Жаклен, а замкнув трійку призерів норвежець Мартін Улдаль.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Отепяя

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) 34:41.0

2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+2+3) +2:33.4

3. Мартін Ульдаль (Норвегія, 3+0+1+1) +2:46.7

4. Кемпбелл Райт (США, 0+0+1+1) +2:49.0

5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1+0+4) +2:52.4

6. Фаб'єн Клод (Франція, 1+1+2+0) +3:05.3

...

13. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+3+0) +3:50.4

45. Віталій Мандзин (Україна, 1+2+0+3) +6:05.1

Сьогодні на етапі в Отепяя також відбудеться жіноча гонка переслідування, яка розпочнеться о 17:00 за київським часом. Україну в ній представить Христина Дмитренко, яка вийде на старт 57-ю.

У неділю, 15 березня, етап в Отепяя завершиться одиночною та класичною змішаними естафетами, які розпочнуться о 13:35 та 15:40 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.