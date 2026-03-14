ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
2 хв

Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Отепяя

Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний.

Автор публікації
Максим Приходько
Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

У суботу, 14 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в естонському Отепяя продовжився чоловічою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли два біатлоністи: Дмитро Підручний (стартував 25-м за підсумками спринту) та Віталій Мандзин, який розпочав гонку 33-м.

Найкращий результат серед українців показав Підручний, який з трьома колами штрафу посів 13-те місце. Мандзин з шістьма хибами фінішував на 45-й позиції.

Перемогу в персьюті здобув норвежець Стурла Легрейд, другим став француз Емільєн Жаклен, а замкнув трійку призерів норвежець Мартін Улдаль.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Отепяя

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) 34:41.0

2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+2+3) +2:33.4

3. Мартін Ульдаль (Норвегія, 3+0+1+1) +2:46.7

4. Кемпбелл Райт (США, 0+0+1+1) +2:49.0

5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1+0+4) +2:52.4

6. Фаб'єн Клод (Франція, 1+1+2+0) +3:05.3

...

13. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+3+0) +3:50.4

45. Віталій Мандзин (Україна, 1+2+0+3) +6:05.1

Сьогодні на етапі в Отепяя також відбудеться жіноча гонка переслідування, яка розпочнеться о 17:00 за київським часом. Україну в ній представить Христина Дмитренко, яка вийде на старт 57-ю.

У неділю, 15 березня, етап в Отепяя завершиться одиночною та класичною змішаними естафетами, які розпочнуться о 13:35 та 15:40 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie