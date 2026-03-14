Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Отепяя
Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний.
У суботу, 14 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в естонському Отепяя продовжився чоловічою гонкою переслідування.
Україну в ній представляли два біатлоністи: Дмитро Підручний (стартував 25-м за підсумками спринту) та Віталій Мандзин, який розпочав гонку 33-м.
Найкращий результат серед українців показав Підручний, який з трьома колами штрафу посів 13-те місце. Мандзин з шістьма хибами фінішував на 45-й позиції.
Перемогу в персьюті здобув норвежець Стурла Легрейд, другим став француз Емільєн Жаклен, а замкнув трійку призерів норвежець Мартін Улдаль.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Отепяя
1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) 34:41.0
2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+2+3) +2:33.4
3. Мартін Ульдаль (Норвегія, 3+0+1+1) +2:46.7
4. Кемпбелл Райт (США, 0+0+1+1) +2:49.0
5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1+0+4) +2:52.4
6. Фаб'єн Клод (Франція, 1+1+2+0) +3:05.3
...
13. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+3+0) +3:50.4
45. Віталій Мандзин (Україна, 1+2+0+3) +6:05.1
Сьогодні на етапі в Отепяя також відбудеться жіноча гонка переслідування, яка розпочнеться о 17:00 за київським часом. Україну в ній представить Христина Дмитренко, яка вийде на старт 57-ю.
У неділю, 15 березня, етап в Отепяя завершиться одиночною та класичною змішаними естафетами, які розпочнуться о 13:35 та 15:40 за київським часом відповідно.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.