Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Рупольдінгу

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

У неділю, 18 січня, п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Рупольдінгу завершився чоловічою гонкою переслідування.

Україну в персьюті представляли Віталій Мандзин (стартував 41-м за підсумками спринту) та Дмитро Підручний, який розпочав гонку 59-м.

Обидва українці фінішували в заліковій зоні персьюту: Мандзин піднявся на десять сходинок і став 31-м, а Підручний фінішував 39-м, відігравши 20 позицій.

Перемогу в гонці здобув норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль. Друге місце посів француз Ерік Перро, а замкнув призову трійку швед Мартін Понсілуома.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Рупольдінгу

1. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+0+1+0) 30:23.9

2. Ерік Перро (Франція, 2+0+0+1) +4.9

3. Мартін Понсілуома (Швеція, 2+0+1+1) +7.5

4. Фаб'єн Клод (Франція, 0+0+1+1) +8.2

5. Томмазо Джакомель (Італія, 1+2+1+1) +8.5

6. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+1+0+2) +12.3

...

31. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+1+0) +1:18.3

39. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+1+1) +1:42.9

Наступний, шостий етап поточного сезону Кубка світу з біатлону відбудеться від 22 до 25 січня в чеському Нове-Мєсто. Він передуватиме зимовим Олімпійських іграм-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.