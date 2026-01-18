- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 382
- Час на прочитання
- 2 хв
Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Рупольдінгу
Два українці фінішували в заліковій зоні персьюту.
У неділю, 18 січня, п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Рупольдінгу завершився чоловічою гонкою переслідування.
Україну в персьюті представляли Віталій Мандзин (стартував 41-м за підсумками спринту) та Дмитро Підручний, який розпочав гонку 59-м.
Обидва українці фінішували в заліковій зоні персьюту: Мандзин піднявся на десять сходинок і став 31-м, а Підручний фінішував 39-м, відігравши 20 позицій.
Перемогу в гонці здобув норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль. Друге місце посів француз Ерік Перро, а замкнув призову трійку швед Мартін Понсілуома.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Рупольдінгу
1. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+0+1+0) 30:23.9
2. Ерік Перро (Франція, 2+0+0+1) +4.9
3. Мартін Понсілуома (Швеція, 2+0+1+1) +7.5
4. Фаб'єн Клод (Франція, 0+0+1+1) +8.2
5. Томмазо Джакомель (Італія, 1+2+1+1) +8.5
6. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+1+0+2) +12.3
...
31. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+1+0) +1:18.3
39. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+1+1) +1:42.9
Наступний, шостий етап поточного сезону Кубка світу з біатлону відбудеться від 22 до 25 січня в чеському Нове-Мєсто. Він передуватиме зимовим Олімпійських іграм-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.