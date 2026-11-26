Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

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У четвер, 26 листопада, перший етап сезону Кубка світу з біатлону-2026/27 у фінському Контіолахті стартував чоловічою індивідуальною гонкою.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Денис Насико, Віталій Мандзин, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

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Найкращий результат серед українців показав Мандзин, який з трьома штрафними хвилинами завершив гонку на 18-й позиції. Інші наші співвітчизники не потрапили до топ-60.

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Перемогу в індивідуальній гонці здобув американанець Кемпбелл Райт. Другим став німець Юстус Штрелоу, а замкнув трійку призерів норвежець Ветле Шостад Крістіансен.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої індивідуальної гонки в Контіолахті

1. Кемпбелл Райт (США, 0+0+0+0) — 46:29.8 хвилини

2. Юстус Штрелоу (Німеччина, 0+1+0+0) +1:20.1

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+0+0+1) +1:23.1

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4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) +1:25.3

5. Ніклас Гартвег (Швейцарія, 0+0+0+1) +1:46.9

6. Філіпп Горн (Німеччина, 2+0+0+0) +2:02.6

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18. Віталій Мандзин (0+1+1+1) +3:27.8

81. Дмитро Підручний (0+3+2+2) +8:11.3

84. Антон Дудченко (0+1+3+1) +8:53.2

89. Денис Насико (0+2+0+3) +9:23.1

У п'ятницю, 27 листопада, етап у Контіолахті продовжиться жіночою індивідуальною гонкою, яка розпочнеться о 17:10 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що чоловіча та жіноча збірні України з біатлону оприлюднили склади на перший етап Кубка світу.

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