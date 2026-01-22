ТСН у соціальних мережах

Біатлон: результати чоловічої короткої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

Найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин, який фінішував у топ-15.

Віталій Мандзин

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

У четвер, 22 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в чеському Нове-Мєсто стартував чоловічою короткою індивідуальною гонкою.

Україну в ній представляли Богдан Борковський, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк.

Найкращий результат серед українців показав Мандзин, який з трьома хибами замкнув топ-15. Також у заліковій зоні вперше в сезоні фінішував Лесюк, який посів 36-те місце.

Перемогу здобув француз Ерік Перро, другим став його співвітчизник Емільєн Жаклен, а замкнув трійку призерів італієць Лукас Гофер.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої короткої індивідуальної гонки в Нове-Мєсто

1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 36.30.6

2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+0+0) +41.8

3. Лукас Гофер (Італія, 0+0+0+0) +54.1

4. Оскар Ломбардо (Франція, 0+1+0+0) +1:46.2

5. Мартін Невланд (Норвегія, 0+0+0+0) +1:57.9

6. Емільєн Клод (Франція, 2+0+0+0) +2:04.0

...

15. Віталій Мандзин (Україна, 0+2+1+0) +3:17.9

36. Тарас Лесюк (Україна, 1+1+0+0) +4:17.9

55. Антон Дудченко (Україна, 0+1+2+0) +5:36.2

59. Богдан Цимбал (Україна, 1+0+1+1) +6:03.4

86. Богдан Борковський (Україна, 1+1+4+1) +7:56.6

Змагальна програма етапу в Нове-Мєсто продовжиться у п'ятницю, 23 січня, жіночою короткою індивідуальною гонкою, яка розпочнеться о 19:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

