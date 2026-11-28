Олександра Меркушина / © biathlon.com.ua

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У суботу, 28 листопада, на першому етапі сезону Кубка світу з біатлону-2026/27 у фінському Контіолахті відбулася одиночна змішана естафета.

Збірну України в ній представляли Олександра Меркушина та Антон Дудченко.

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З двома колами штрафу, які на своєму другому етапі заробила Меркушина, та 11 додатковими патронами наша команда посіла в гонці 18-те місце.

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Перемогу здобула Швеція, другою стала Німеччина, а замкнула призову трійку Франція. Водночас найбільша сенсація — фініш Гренландії на п'ятій позиції.

Кубок світу з біатлону: результати одиночної змішаної естафети в Контіолахті

1. Швеція (0+5) — 32:25.7 хвилини

2. Німеччина (0+5) +2.9

3. Франція (0+6) +5.3

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4. Норвегія (1+5) +8.1

5. Гренландія (0+1) +15.0

6. Австрія (0+8) +18.0

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18. Україна (2+11) — +3:10.6

Сьогодні в Контіолахті також відбудеться класична змішана естафета, яка розпочнеться о 16:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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