- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 1 хв
Біатлон: результати одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Контіолахті
Збірна України посіла в гонці 18-те місце.
У суботу, 28 листопада, на першому етапі сезону Кубка світу з біатлону-2026/27 у фінському Контіолахті відбулася одиночна змішана естафета.
Збірну України в ній представляли Олександра Меркушина та Антон Дудченко.
З двома колами штрафу, які на своєму другому етапі заробила Меркушина, та 11 додатковими патронами наша команда посіла в гонці 18-те місце.
Перемогу здобула Швеція, другою стала Німеччина, а замкнула призову трійку Франція. Водночас найбільша сенсація — фініш Гренландії на п'ятій позиції.
Кубок світу з біатлону: результати одиночної змішаної естафети в Контіолахті
1. Швеція (0+5) — 32:25.7 хвилини
2. Німеччина (0+5) +2.9
3. Франція (0+6) +5.3
4. Норвегія (1+5) +8.1
5. Гренландія (0+1) +15.0
6. Австрія (0+8) +18.0
...
18. Україна (2+11) — +3:10.6
Сьогодні в Контіолахті також відбудеться класична змішана естафета, яка розпочнеться о 16:15 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.