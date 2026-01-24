Біатлон: результати одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

У суботу, 24 січня, на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в чеському Нове-Мєсто відбулася одиночна змішана естафета.

За збірну України в ній бігли Олена Городна та Віталій Мандзин. "Синьо-жовті" посіли в гонці шосте місце.

Українці не заробили жодного штрафного кола і використали 12 додаткових патронів.

Виграла синглмікст Німеччина, другою стала Фінляндія, а замкнула призову трійку Франція.

Кубок світу з біатлону: результати одиночної змішаної естафети в Нове-Мєсто

1. Німеччина (0+4) 34:53.3

2. Фінляндія (0+8) +6.5

3. Франція (0+6) +17.8

4. Норвегія (0+3) +37.8

5. Швейцарія (0+10) +42.2

6. Україна (0+12) +42.4

Змагальна програма етапу в Нове-Мєсто сьогодні продовжиться класичною змішаною естафетою, яка розпочнеться о 16:15 за київським часом. За збірну України побіжать Олександра Меркушина, Юлія Джима, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.

У неділю, 25 січня, етап у Нове-Мєсто завершиться чоловічим і жіночим масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.

Також ми розповідали, що Україна виграла "золото" юніорського чемпіонату Європи з біатлону.