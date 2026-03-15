Біатлон: результати одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Отепяя
Збірна України посіла в гонці дев'яте місце.
У неділю, 15 березня, в заключний день восьмого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в естонському Отепяя відбулася одиночна змішана естафета.
За збірну України в ній бігли Богдан Борковський і Анастасія Меркушина. "Синьо-жовті" фінішували на дев'ятому місці.
Перемогу здобула Норвегія, другою стала Швеція, а замкнула призову трійку Фінляндія.
Кубок світу з біатлону: результати одиночної змішаної естафети в Отепяя
1. Норвегія (0+8) 40:39.3
2. Швеція (3+13) +1:38.1
3. Фінляндія (1+15) +1:45.7
4. Німеччина (3+17) +2:09.9
5. Польща (6+14) +2:15.2
6. Італія (4+14) +2:16.5
...
9. Україна (1+11) +2:37.4
Сьогодні етап в Отепяя закінчиться класичною змішаною естафетою, яка розпочнеться о 15:40 за київським часом. У складі української збірної побіжать Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Христина Дмитренко та Дарина Чалик.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.