Проспорт
167
1 хв

Біатлон: результати одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Отепяя

Збірна України посіла в гонці дев'яте місце.

Максим Приходько
Анастасія Меркушина

Анастасія Меркушина

У неділю, 15 березня, в заключний день восьмого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в естонському Отепяя відбулася одиночна змішана естафета.

За збірну України в ній бігли Богдан Борковський і Анастасія Меркушина. "Синьо-жовті" фінішували на дев'ятому місці.

Перемогу здобула Норвегія, другою стала Швеція, а замкнула призову трійку Фінляндія.

Кубок світу з біатлону: результати одиночної змішаної естафети в Отепяя

1. Норвегія (0+8) 40:39.3

2. Швеція (3+13) +1:38.1

3. Фінляндія (1+15) +1:45.7

4. Німеччина (3+17) +2:09.9

5. Польща (6+14) +2:15.2

6. Італія (4+14) +2:16.5

...

9. Україна (1+11) +2:37.4

Сьогодні етап в Отепяя закінчиться класичною змішаною естафетою, яка розпочнеться о 15:40 за київським часом. У складі української збірної побіжать Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Христина Дмитренко та Дарина Чалик.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

