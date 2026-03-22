Біатлон: результати жіночого масстарту на етапі Кубка світу в Голменколлені

Жодна з українок не відібралася до цієї гонки.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ліза Віттоцці / © Associated Press

У неділю, 22 березня, на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у норвезькому Голменколлені відбувся жіночий масстарт.

Жодна з українських біатлоністок не змогла відібратися до цієї гонки.

Перемогу здобула італійка Ліза Віттоцці. Другою стала шведка Ганна Еберг, а замкнула призову трійку чешка Тереза Воборнікова.

Кубок світу з біатлону: результати жіночого масстарту в Голменколлені

1. Ліза Віттоцці (Італія, 1+0+0+0) 34:58.9

2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +4.2

3. Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0+0+1) +17.2

4. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+2) +21.8

5. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+1+1) +24.7

6. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+2+1) +26.8

Сьогодні етап Голменколлені, а з ним і сезон Кубка світу з біатлону завершиться чоловічим масстартом, який розпочнеться о 16:45 за київським часом. Україну в ньому представить Віталій Мандзин.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

