Проспорт
87
2 хв

Біатлон: результати жіночого масстарту на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

Це була остання гонка Кубка світу з біатлону перед зимовою Олімпіадою-2026.

Максим Приходько
Жюлія Сімон

Жюлія Сімон / © Associated Press

У неділю, 25 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в чеському Нове-Мєсто завершився жіночим масстартом.

Україна не була представлена в цій гонці. Єдиною серед українок до масстарту відібралася Христина Дмитренко, але вона не вийшла на старт, аби раніше розпочати фінальний етап підготовки до зимової Олімпіади-2026.

Переможницею гонки стала француженка Жюлія Сімон. Другою фінішувала її співвітчизниця Осеан Мішлон, а замкнула трійку призерок італійка Ліза Віттоцці.

Кубок світу з біатлону: результати жіночого масстарту в Нове-Мєсто

1. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+0) 33:39.4

2. Осеан Мішлон (Франція, 0+1+0+0)

3. Ліза Віттоцці (Італія, 0+1+0+0)

4. Лу Жанмонно (Франція, 0+1+0+0)

5. Каміль Бене (Франція, 0+0+0+0)

6. Суві Мінккінен (Фінляндія, 1+1+0+0)

Додамо, що раніше сьогодні в Нове-Мєсто відбувся чоловічий масстарт, де єдиний українець Віталій Мандзин фінішував на 23-му місці.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород.

Біатлонні змагання на Олімпіаді-2026 стартують 8 лютого змішаною естафетою.

Перед цим від 28 січня по 1 лютого в норвезькому Шушені відбудеться чемпіонат Європи-2026 з біатлону, де збірні традиційно виступають не найсильнішими складами.

Наступний етап Кубка світу з біатлону заплановано вже після Олімпійських ігор-2026. Його від 5 до 8 березня прийматиме Контіолагті (Фінляндія).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.

Також ми розповідали, що жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.

87
