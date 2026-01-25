- Дата публікації
Біатлон: результати жіночого масстарту на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто
Це була остання гонка Кубка світу з біатлону перед зимовою Олімпіадою-2026.
У неділю, 25 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в чеському Нове-Мєсто завершився жіночим масстартом.
Україна не була представлена в цій гонці. Єдиною серед українок до масстарту відібралася Христина Дмитренко, але вона не вийшла на старт, аби раніше розпочати фінальний етап підготовки до зимової Олімпіади-2026.
Переможницею гонки стала француженка Жюлія Сімон. Другою фінішувала її співвітчизниця Осеан Мішлон, а замкнула трійку призерок італійка Ліза Віттоцці.
Кубок світу з біатлону: результати жіночого масстарту в Нове-Мєсто
1. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+0) 33:39.4
2. Осеан Мішлон (Франція, 0+1+0+0)
3. Ліза Віттоцці (Італія, 0+1+0+0)
4. Лу Жанмонно (Франція, 0+1+0+0)
5. Каміль Бене (Франція, 0+0+0+0)
6. Суві Мінккінен (Фінляндія, 1+1+0+0)
Додамо, що раніше сьогодні в Нове-Мєсто відбувся чоловічий масстарт, де єдиний українець Віталій Мандзин фінішував на 23-му місці.
Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород.
Біатлонні змагання на Олімпіаді-2026 стартують 8 лютого змішаною естафетою.
Перед цим від 28 січня по 1 лютого в норвезькому Шушені відбудеться чемпіонат Європи-2026 з біатлону, де збірні традиційно виступають не найсильнішими складами.
Наступний етап Кубка світу з біатлону заплановано вже після Олімпійських ігор-2026. Його від 5 до 8 березня прийматиме Контіолагті (Фінляндія).
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
