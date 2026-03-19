Біатлон: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу в Голменколлені

Найкращий результат серед українок показала Олександра Меркушина, яка фінішувала в топ-15.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександра Меркушина / © biathlon.com.ua

У четвер, 19 березня, останній етап Кубка світу з біатлону-2025/26 у норвезькому Голменколлені стартував жіночою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли одразу шість біатлоністок: Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Дарина Чалик, Олена Городна, Юлія Джима та Олександра Меркушина, яка виборола додаткову квоту для "синьо-жовтих" завдяки своїм виступам на юніорському чемпіонаті світу-2026.

Найкращий результат серед українок у спринті продемонструвала Олександра Меркушина, яка з ідеальною стрільбою посіла 14-те місце. Це її особистий рекорд на Кубку світу з біатлону.

14-та позиція Олександри Меркушиної у спринті — найкращий результат України у жіночих особистих гонках Кубка світу з біатлону-2025/26.

Окрім Олександри Меркушиної, до гонки переслідування також відібралася Христина Дмитренко, яка з чистою стрільбою стала 52-ю.

Перемогу в спринті здобула шведка Ганна Еберг, друге місце посіла італійка Ліза Віттоцці, а замкнула призову трійку шведка Ельвіра Еберг.

Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту в Голменколлені

1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) 20:20.4

2. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +5.3

3. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) +20.1

4. Жюлья Сімон (Франція, 0+1) 37.9

5. Ігрід Тандревол (Норвегія, 1+0) +51.3

6. Лу Жанмонно (Франція, 0+2) +52.0

...

14. Олександра Меркушина (Україна, 0+0) +1:19.0

52. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +2:14.2

69. Юлія Джима (Україна, 0+0) +2:48.1

76. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1) +3:11.6

79. Олена Городна (Україна, 0+2) +3:17.0

86. Дарина Чалик (Україна, 2+1) +3:45.0

У п'ятницю, 20 березня, етап у Голменколлені продовжиться чоловічою спринтерською гонкою, яка розпочнеться о 17:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

