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Біатлон: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу в Контіолахті
Найкращий результат серед українок показала Олександра Меркушина — 18-те місце.
У неділю, 29 листопада, перший етап сезону Кубка світу з біатлону-2026/27 у фінському Контіолахті завершився жіночою спринтерською гонкою.
Україну в ній представляли Христина Дмитренко, Тетяна Тарасюк, Олександра Меркушина та Олена Городна.
Найкращий результат серед українок показала Олександра Меркушина — 18-те місце. Вона стала єдиною українською біатлоністкою, яка потрапила до залікової зони.
Переможницею спринту стала шведка Ельвіра Еберг. Друге місце посіла француженка Жюстін Бреза-Буше. Замкнула трійку призерок полька Каміла Жук.
Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту в Контіолахті
1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1) — 21:05.6 хвилини
2. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0) +1.5 секунди
3. Каміла Жук (Польща, 0+0) +6.4
4. Осеан Мішлон (Франція, 0+0) +12.0
5. Марте Кракстад-Йогансен (Норвегія, 0+0) +12.6
6. Елла Гальварссон (Швеція, 0+1) +16.1
…
18. Олександра Меркушина (Україна, 0+0) +46.1 секунди
49. Олена Городна (Україна, 0+1) 1:33.6
59. Христина Дмитренко (Україна, 0+2) +1:50.9
70. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+1) +2:18.2
Зазначимо, що сьогодні в Контіолахті також відбувся чоловічий спринт, де найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин, який посів 15-те місце.
Наступний, другий етап сезону Кубка світу з біатлону прийматиме від 4 до 6 грудня австрійський Гогфільцен.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.