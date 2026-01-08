ТСН у соціальних мережах

Проспорт
58
2 хв

Біатлон: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу в Обергофі

Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко.

Максим Приходько
Христина Дмитренко

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У четвер, 8 січня, в стартовий день четвертого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Обергофі відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок – Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина та Олена Городна.

Найкращий результат серед українок показала Дмитренко, яка з чистою стрільбою фінішувала 33-ю. Христина – єдина з українок, хто потрапила до залікової зони.

Крім неї, до гонки переслідування також кваліфікувалися Меркушина (59-те місце) та Чалик (60-те).

Зазначимо, що для Джими, яка з однією хибою стала 82-ю, це була перша гонка цього сезону. В жовтні минулого року вона зламала палець на руці внаслідок падіння на тренуванні, після чого відновлювалася і пропустила всі змагання.

Переможницею спринту стала шведка Ельвіра Еберг, друге місце посіла фінка Суві Мінккінен, а замкнула призову трійку француженка Жюлія Сімон.

Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту в Обергофі

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) 22:00.6

2. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) +21.1

3. Жюлія Сімон (Франція, 0+0) +23.6

4. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0) +33.7

5. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1) +47.1

6. Яніна Геттіх-Вальц (Німеччина, 1+0) +49.5

...

33. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:53.8

59. Олександра Меркушина (Україна, 0+2) +2:26.5

60. Дарина Чалик (Україна, 1+1) +2:27.6

78. Олена Городна (Україна, 1+1) +3:05.0

82. Юлія Джима (Україна, 0+1) +3:46.2

Додамо, що сьогодні етап в Обергофі стартував чоловічим спринтом, де найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин, який замкнув топ-15.

Змагальна програма поточного етапу Кубка світу продовжиться у суботу, 10 січня, чоловічою гонкою переслідування та жіночою естафетою.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

