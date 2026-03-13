Біатлон: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу в Отепяя
Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко.
У п'ятницю, 13 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в естонському Отепяя продовжився жіночою спринтерською гонкою.
Україну в ній представляли п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Анастасія Меркушина та Дарина Чалик.
Найкращий результат серед українок показала Дмитренко, яка з одним штрафним колом посіла 57-ме місце. Христина — єдина українка, кому вдалося відібратися до гонки переслідування.
Перемогу здобула француженка Жюлья Сімон, другою стала італійка Ліза Віттоцці, а замкнула призову трійку француженка Лу Жанмонно.
Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту в Отепяя
1. Жюлья Сімон (Франція, 0+0) 21:29.5
2. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +2.9
3. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +22.9
4. Яніна Геттіх-Вальц (Німеччина, 0+0) +24.6
5. Осеан Мішлон (Франція, 0+1) +39.0
6. Каролін Кноттен (Норвегія, 1+00 +46.4
...
57. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +2:28.6
62. Дарина Чалик (Україна, 0+2) +2:40.4
86. Олена Городна (Україна, 0+2) +3:52.2
90. Анастасія Меркушина (Україна, 2+2) +4:02.0
99. Юлія Джима (Україна, 3+1) +5:02.5
Етап в Отепяя продовжиться у суботу, 14 березня, чоловічою та жіночою гонками переслідування. Вони розпочнуться о 14:30 та 17:00 за київським часом відповідно.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.