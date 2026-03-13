Біатлон: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу в Отепяя

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У п'ятницю, 13 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в естонському Отепяя продовжився жіночою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Анастасія Меркушина та Дарина Чалик.

Найкращий результат серед українок показала Дмитренко, яка з одним штрафним колом посіла 57-ме місце. Христина — єдина українка, кому вдалося відібратися до гонки переслідування.

Перемогу здобула француженка Жюлья Сімон, другою стала італійка Ліза Віттоцці, а замкнула призову трійку француженка Лу Жанмонно.

Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту в Отепяя

1. Жюлья Сімон (Франція, 0+0) 21:29.5

2. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +2.9

3. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +22.9

4. Яніна Геттіх-Вальц (Німеччина, 0+0) +24.6

5. Осеан Мішлон (Франція, 0+1) +39.0

6. Каролін Кноттен (Норвегія, 1+00 +46.4

...

57. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +2:28.6

62. Дарина Чалик (Україна, 0+2) +2:40.4

86. Олена Городна (Україна, 0+2) +3:52.2

90. Анастасія Меркушина (Україна, 2+2) +4:02.0

99. Юлія Джима (Україна, 3+1) +5:02.5

Етап в Отепяя продовжиться у суботу, 14 березня, чоловічою та жіночою гонками переслідування. Вони розпочнуться о 14:30 та 17:00 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.