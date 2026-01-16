- Дата публікації
Біатлон: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу в Рупольдінгу
Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко.
У п'ятницю, 16 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Рупольдінгу відбулася жіноча спринтерська гонка.
Україну в ній представляли Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима та Валерія Дмитренко. Також повинна була взяти участь Дарина Чалик, але вона не вийшла на старт з невідомих причин.
Найкращий результат серед українок у спринті показала Христина Дмитренко, яка з однією хибою посіла 53-те місце.
Христина – єдина українка, яка відібралася до гонки переслідування. Решта українських біатлоністок фінішували за межами топ-60.
Переможницею спринту стала шведка Ганна Еберг. Другою стала француженка Лу Жанмонно, а замкнула призову трійку італійка Ліза Віттоцці.
Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту в Рупольдінгу
1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) 19:10.7
2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +7.5
3. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +11.7
4. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) +14.6
5. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0) +16.5
6. Суві Мінкіннен (Фінляндія, 0+0) +28.5
...
53. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +1:57.5
69. Олена Городна (Україна, 0+1) +2:27.3
77. Юлія Джима (Україна, 0+1) +2:42.1
87. Валерія Дмитренко (Україна, 1+1) +3:20.4
Змагальна програма етапу в Рупольдінгу продовжиться у суботу, 17 січня, чоловічою спринтерською гонкою, яка розпочнеться о 15:30 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.