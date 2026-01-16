Біатлон: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу в Рупольдінгу

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У п'ятницю, 16 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Рупольдінгу відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима та Валерія Дмитренко. Також повинна була взяти участь Дарина Чалик, але вона не вийшла на старт з невідомих причин.

Найкращий результат серед українок у спринті показала Христина Дмитренко, яка з однією хибою посіла 53-те місце.

Христина – єдина українка, яка відібралася до гонки переслідування. Решта українських біатлоністок фінішували за межами топ-60.

Переможницею спринту стала шведка Ганна Еберг. Другою стала француженка Лу Жанмонно, а замкнула призову трійку італійка Ліза Віттоцці.

Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту в Рупольдінгу

1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) 19:10.7

2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +7.5

3. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +11.7

4. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) +14.6

5. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0) +16.5

6. Суві Мінкіннен (Фінляндія, 0+0) +28.5

...

53. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +1:57.5

69. Олена Городна (Україна, 0+1) +2:27.3

77. Юлія Джима (Україна, 0+1) +2:42.1

87. Валерія Дмитренко (Україна, 1+1) +3:20.4

Змагальна програма етапу в Рупольдінгу продовжиться у суботу, 17 січня, чоловічою спринтерською гонкою, яка розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.