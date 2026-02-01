Біатлон: результати жіночої естафети на чемпіонаті Європи-2026

Анастасія Меркушина / © biathlon.com.ua

Реклама

У неділю, 1 лютого, чемпіонат Європи з біатлону-2026 в норвезькому Шушені закінчився жіночою естафетою.

За збірну України в ній бігли Валерія Дмитренко, Лілія Стеблина, Тетяна Тарасюк та Анастасія Меркушина. "Синьо-жовті" фінішували на дев'ятому місці.

Першу частину гонки Україна закінчила 12-ю, але на другому етапі змогла відіграти три позиції. По одному штрафному колу на своїх етапах заробили Дмитренко та Стеблина.

Реклама

Перемогу здобула Франція, "срібло" виграла Німеччина, а "бронзу" взяла Норвегія.

Чемпіонат Європи з біатлону: результати жіночої естафети

1. Франція (0+8) 1:12:53.1

2. Німеччина (0+9) +16.6

3. Норвегія (0+8) +56.0

Реклама

4. Швеція (0+5) +1:19.8

5. Італія (0+5) +1:56.6

6. Словаччина (0+14) +4:32.3

...

Реклама

9. Україна (2+11) +5:19.9

Зазначимо, що сьогодні на континентальній першості з біатлону також відбулася чоловіча естафета, де збірна України фінішувала на дев'ятому місці.

Таким чином, Україна завершила Євро-2026 з біатлону з однією медаллю – Анастасія Меркушина здобула "золото" в індивідуальній гонці.

Також ми розповідали, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.