Біатлон: результати жіночої естафети на чемпіонаті Європи-2026
Збірна України фінішувала на дев'ятому місці.
У неділю, 1 лютого, чемпіонат Європи з біатлону-2026 в норвезькому Шушені закінчився жіночою естафетою.
За збірну України в ній бігли Валерія Дмитренко, Лілія Стеблина, Тетяна Тарасюк та Анастасія Меркушина. "Синьо-жовті" фінішували на дев'ятому місці.
Першу частину гонки Україна закінчила 12-ю, але на другому етапі змогла відіграти три позиції. По одному штрафному колу на своїх етапах заробили Дмитренко та Стеблина.
Перемогу здобула Франція, "срібло" виграла Німеччина, а "бронзу" взяла Норвегія.
Чемпіонат Європи з біатлону: результати жіночої естафети
1. Франція (0+8) 1:12:53.1
2. Німеччина (0+9) +16.6
3. Норвегія (0+8) +56.0
4. Швеція (0+5) +1:19.8
5. Італія (0+5) +1:56.6
6. Словаччина (0+14) +4:32.3
...
9. Україна (2+11) +5:19.9
Зазначимо, що сьогодні на континентальній першості з біатлону також відбулася чоловіча естафета, де збірна України фінішувала на дев'ятому місці.
Таким чином, Україна завершила Євро-2026 з біатлону з однією медаллю – Анастасія Меркушина здобула "золото" в індивідуальній гонці.
