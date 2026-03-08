ТСН у соціальних мережах

Біатлон: результати жіночої естафети на етапі Кубка світу в Контіолагті

Збірна України посіла в гонці 11-те місце.

Дарина Чалик

Дарина Чалик / © biathlon.com.ua

У неділю, 8 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у фінському Контіолагті відбулася жіноча естафета.

За збірну України в ній бігли Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Дарина Чалик та Олена Городна. "Синьо-жовті" фінішували на 11-му місці.

Упродовж гонки наша команда використала 15 додаткових патронів і зайшла на одне штрафне коло, яке заробила Дмитренко на "стійці".

Перемогу здобула Швеція, другою стала Францію, а замкнула призову трійку Норвегія.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети в Контіолагті

1. Швеція (0+4) 1:09:33.2

2. Франція (0+4) +40.6

3. Норвегія (1+10) +1:06.8

4. Чехія (0+8) +1:30.6

5. Польща (0+9) +1:54.0

6. Швейцарія (0+8) +1:59.0

...

11. Україна (1+15) +3:43.1

Зазначимо, що сьогодні етап у Контіолагті закінчиться чоловічим масстартом, який відбудеться о 17:55 за київським часом. Україну в ньому представить Дмитро Підручний.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала перше "золото" юнацького чемпіонату світу-2026 з біатлону.

