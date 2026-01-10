ТСН у соціальних мережах

Біатлон: результати жіночої естафети на етапі Кубка світу в Обергофі

Збірна України фінішувала на 14-й позиції.

Юлія Джима

Юлія Джима / © biathlon.com.ua

У суботу, 10 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Обергофі відбулася жіноча естафета.

За збірну України в гонці бігли Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Юлія Джима та Олена Городна. "Синьо-жовті" фінішували на 14-й позиції.

За всю гонку українки не заробили жодного кола штрафу, однак використали 12 додаткових патронів.

Виграла жіночу естафету Франція, другою стала Норвегія, а замкнула призову трійку Німеччина.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети в Обергофі

1. Франція (0+8) 1:18:21.9

2. Норвегія (1+7) +53.7

3. Німеччина (1+13) +1:28.4

...

14. Україна (0+12) +5:35.3

У неділю, 11 січня, змагальна програма етапу в Обергофі закінчиться чоловічою естафетою та жіночою гонкою переслідування.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

