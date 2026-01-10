- Дата публікації
Біатлон: результати жіночої естафети на етапі Кубка світу в Обергофі
Збірна України фінішувала на 14-й позиції.
У суботу, 10 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Обергофі відбулася жіноча естафета.
За збірну України в гонці бігли Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Юлія Джима та Олена Городна. "Синьо-жовті" фінішували на 14-й позиції.
За всю гонку українки не заробили жодного кола штрафу, однак використали 12 додаткових патронів.
Виграла жіночу естафету Франція, другою стала Норвегія, а замкнула призову трійку Німеччина.
Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети в Обергофі
1. Франція (0+8) 1:18:21.9
2. Норвегія (1+7) +53.7
3. Німеччина (1+13) +1:28.4
...
14. Україна (0+12) +5:35.3
У неділю, 11 січня, змагальна програма етапу в Обергофі закінчиться чоловічою естафетою та жіночою гонкою переслідування.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.