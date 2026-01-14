- Дата публікації
Біатлон: результати жіночої естафети на етапі Кубка світу в Рупольдінгу
Збірна України фінішувала на 14-му місці.
У середу, 14 січня, п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Рупольдінгу стартував жіночою естафетою.
За збірну України в цій онці бігли Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Валерія Дмитренко та Олена Городна. "Синьо-жовті" фінішували на 14-му місці.
За всю гонку українки не заробили жодного кола штрафу, але використали 7 додаткових патронів.
Виграла естафету Норвегія, другою стала Італія, а замкнула призову трійку Швеція.
Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети в Рупольдінгу
1. Норвегія (0+9) 1:07:06.2
2. Італія (0+4) +0.9
3. Швеція (0+7) +3.0
4. Франція (0+6) +10.5
5. Чехія (0+3) +52.8
6. Німеччина (1+8) +1:01.8
...
14. Україна (0+7) +3:51.5
Змагальна програма етапу в Рупольдінгу продовжиться чоловічою естафетою, яка відбудеться у четвер, 15 січня. Початок гонки – о 15:30 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.