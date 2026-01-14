Біатлон: результати жіночої естафети на етапі Кубка світу в Рупольдінгу

Дарина Чалик / © biathlon.com.ua

У середу, 14 січня, п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Рупольдінгу стартував жіночою естафетою.

За збірну України в цій онці бігли Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Валерія Дмитренко та Олена Городна. "Синьо-жовті" фінішували на 14-му місці.

За всю гонку українки не заробили жодного кола штрафу, але використали 7 додаткових патронів.

Виграла естафету Норвегія, другою стала Італія, а замкнула призову трійку Швеція.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети в Рупольдінгу

1. Норвегія (0+9) 1:07:06.2

2. Італія (0+4) +0.9

3. Швеція (0+7) +3.0

4. Франція (0+6) +10.5

5. Чехія (0+3) +52.8

6. Німеччина (1+8) +1:01.8

...

14. Україна (0+7) +3:51.5

Змагальна програма етапу в Рупольдінгу продовжиться чоловічою естафетою, яка відбудеться у четвер, 15 січня. Початок гонки – о 15:30 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.