ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Єдина українка Христина Дмитренко фінішувала в заліковій зоні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Христина Дмитренко

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У неділю, 14 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені закрився жіночою гонкою переслідування.

За підсумками спринту від України до персьюту відібралася лише одна біатлоністка – Христина Дмитренко, яка стартувала 36-ю.

У гонці переслідування Христина припустилася однієї хиби та в підсумку відіграла дві позиції, фінішувавши 34-ю.

Перемогу здобула італійка Ліза Віттоцці. Друге місце посіла шведка Анна Магнуссон, а замкнула призову трійку норвежка Марен Кіркейде.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування в Гогфільцені

1. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) 28:31.5

2. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0+1+0) +11.4

3. Марен Кіркейде (Норвегія, 1+1+1+0) +39.5

4. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+1+0+0) +41.2

5. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+1+0) +43.8

6. Камілла Бене (Франція, 0+0+0+0) +39.5

...

34. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+1) +2:19.9

Додамо, що сьогодні в Гогфільцені також відбулася чоловіча естафета, в якій збірна України фінішувала сьомою.

Третій етап Кубка світа з біатлону, який стане останнім 2025 року, відбудеться від 18 до 21 грудня у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie