Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У неділю, 14 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені закрився жіночою гонкою переслідування.

За підсумками спринту від України до персьюту відібралася лише одна біатлоністка – Христина Дмитренко, яка стартувала 36-ю.

У гонці переслідування Христина припустилася однієї хиби та в підсумку відіграла дві позиції, фінішувавши 34-ю.

Перемогу здобула італійка Ліза Віттоцці. Друге місце посіла шведка Анна Магнуссон, а замкнула призову трійку норвежка Марен Кіркейде.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування в Гогфільцені

1. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) 28:31.5

2. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0+1+0) +11.4

3. Марен Кіркейде (Норвегія, 1+1+1+0) +39.5

4. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+1+0+0) +41.2

5. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+1+0) +43.8

6. Камілла Бене (Франція, 0+0+0+0) +39.5

...

34. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+1) +2:19.9

Додамо, що сьогодні в Гогфільцені також відбулася чоловіча естафета, в якій збірна України фінішувала сьомою.

Третій етап Кубка світа з біатлону, який стане останнім 2025 року, відбудеться від 18 до 21 грудня у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.