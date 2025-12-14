- Дата публікації
Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Гогфільцені
Єдина українка Христина Дмитренко фінішувала в заліковій зоні.
У неділю, 14 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені закрився жіночою гонкою переслідування.
За підсумками спринту від України до персьюту відібралася лише одна біатлоністка – Христина Дмитренко, яка стартувала 36-ю.
У гонці переслідування Христина припустилася однієї хиби та в підсумку відіграла дві позиції, фінішувавши 34-ю.
Перемогу здобула італійка Ліза Віттоцці. Друге місце посіла шведка Анна Магнуссон, а замкнула призову трійку норвежка Марен Кіркейде.
Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування в Гогфільцені
1. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) 28:31.5
2. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0+1+0) +11.4
3. Марен Кіркейде (Норвегія, 1+1+1+0) +39.5
4. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+1+0+0) +41.2
5. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+1+0) +43.8
6. Камілла Бене (Франція, 0+0+0+0) +39.5
...
34. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+1) +2:19.9
Додамо, що сьогодні в Гогфільцені також відбулася чоловіча естафета, в якій збірна України фінішувала сьомою.
Третій етап Кубка світа з біатлону, який стане останнім 2025 року, відбудеться від 18 до 21 грудня у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.