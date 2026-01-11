- Дата публікації
Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Обергофі
Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко.
У неділю, 11 січня, четвертий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Обергофі закінчився жіночою гонкою переслідування.
Україну в ній представляли Христина Дмитренко (за підсумками спринту стартувала 33-ю) та Дарина Чалик (60-ю). Олександра Меркушина повинна була розпочати гонку 59-ю, але відмовилася від участі в ній.
Найкращий результат серед українок у персьюті показала Дмитренко, яка з двома хибами фінішувала 35-ю.
Перемогу здобула шведка Ельвіра Еберг, яка перед цим виграла спринт. Другою стала фінка Суві Мінккінен, а замкнула трійку призерок шведка Ганна Еберг.
Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування в Обергофі
1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) 31:38.5
2. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+1+0+0) +16.6
3. Ганна Еберг (Швеція, 1+0+1+0) +1:04.5
4. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+2) +1:15.5
5. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1+1+0) +1:20.7
6. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0+1+1) +1:21.8
…
35. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+1+0) +3:57.6
56. Дарина Чалик (Україна, 0+3+1+1) +6:39.7
Наступний, п'ятий етап поточного сезону Кубка світу з біатлону відбудеться від 14 до 18 січня в німецькому Рупольдінгу.
