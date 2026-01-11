ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
1 хв

Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Обергофі

Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Христина Дмитренко

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У неділю, 11 січня, четвертий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Обергофі закінчився жіночою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли Христина Дмитренко (за підсумками спринту стартувала 33-ю) та Дарина Чалик (60-ю). Олександра Меркушина повинна була розпочати гонку 59-ю, але відмовилася від участі в ній.

Найкращий результат серед українок у персьюті показала Дмитренко, яка з двома хибами фінішувала 35-ю.

Перемогу здобула шведка Ельвіра Еберг, яка перед цим виграла спринт. Другою стала фінка Суві Мінккінен, а замкнула трійку призерок шведка Ганна Еберг.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування в Обергофі

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) 31:38.5

2. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+1+0+0) +16.6

3. Ганна Еберг (Швеція, 1+0+1+0) +1:04.5

4. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+2) +1:15.5

5. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1+1+0) +1:20.7

6. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0+1+1) +1:21.8

35. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+1+0) +3:57.6

56. Дарина Чалик (Україна, 0+3+1+1) +6:39.7

Наступний, п'ятий етап поточного сезону Кубка світу з біатлону відбудеться від 14 до 18 січня в німецькому Рупольдінгу.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
247
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie