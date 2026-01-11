Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Обергофі

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У неділю, 11 січня, четвертий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Обергофі закінчився жіночою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли Христина Дмитренко (за підсумками спринту стартувала 33-ю) та Дарина Чалик (60-ю). Олександра Меркушина повинна була розпочати гонку 59-ю, але відмовилася від участі в ній.

Найкращий результат серед українок у персьюті показала Дмитренко, яка з двома хибами фінішувала 35-ю.

Перемогу здобула шведка Ельвіра Еберг, яка перед цим виграла спринт. Другою стала фінка Суві Мінккінен, а замкнула трійку призерок шведка Ганна Еберг.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування в Обергофі

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) 31:38.5

2. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+1+0+0) +16.6

3. Ганна Еберг (Швеція, 1+0+1+0) +1:04.5

4. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+2) +1:15.5

5. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1+1+0) +1:20.7

6. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0+1+1) +1:21.8

…

35. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+1+0) +3:57.6

56. Дарина Чалик (Україна, 0+3+1+1) +6:39.7

Наступний, п'ятий етап поточного сезону Кубка світу з біатлону відбудеться від 14 до 18 січня в німецькому Рупольдінгу.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.