Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Отепяя

Єдина українка в гонці Христина Дмитренко фінішувала поза заліковою зоною.

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У суботу, 14 березня, на восьмому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в естонському Отепяя відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляла одна біатлоністка — Христина Дмитренко, яка за підсумками спринту стартувала 57-ю. У персьюті вона з двома штрафними колами фінішувала 42-ю, не потрапивши до залікової зони.

Переможницею гонки переслідування стала італійка Ліза Віттоцці, друге місце посіла фінка Суві Мінккінен, а замкнула призову трійку француженка Лу Жанмонно.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування в Отепяя

1. Ліза Віттоцці (Італія, 1+0+0+1) 33:33.7

2. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+1+0+0) +26.2

3. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+1) +26.9

...

42. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+1) +4:30.0

У неділю, 15 березня, етап в Отепяя завершиться одиночною та класичною змішаними естафетами, які розпочнуться о 13:35 та 15:40 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

