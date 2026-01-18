ТСН у соціальних мережах

Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Рупольдінгу

Україну в персьюті представляла Христина Дмитренко.

Христина Дмитренко

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У неділю, 18 січня, в заключний день п'ятого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в німецькому Рупольдінгу відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в персьюті представляла лише Христина Дмитренко, яка за підсумками спринту стартувала 53-ю.

У гонці переслідування Христина відіграла 19 позицій порівняно зі спринтом і фінішувала 34-ю.

Перемогу в гонці здобула француженка Лу Жанмонно. Другою стала шведка Ганна Еберг, а замкнула призову трійку француженка Каміль Бене.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування в Рупольдінгу

1. Лу Жанмонно (Франції, 0+0+0+1) 24:28.3

2. Ганна Еберг (Швеція, 1+2+0+0) +10.5

3. Каміль Бене (Франція, 0+0+0+0) +12.9

4. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0+1+0) +17.0

5. Емі Базерга (Швейцарія, 0+0+1+1) +42.4

6. Осеан Мішелон (Франція, 0+1+0+1) +44.2

...

34. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+0) +2:10.8

Змагальна програма етапу в Рупольдінгу сьогодні завершиться чоловічою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

