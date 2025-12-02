ТСН у соціальних мережах

Проспорт
124
2 хв

Біатлон: результати жіночої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Естерсунді

Жодна з українських біатлоністок не потрапила до залікової зони.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Христина Дмитренко

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У вівторок, 2 грудня, змагальна програма першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді продовжилася жіночою індивідуальною гонкою.

Україну в ній представляли Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Дарина Чалик, Анастасія Меркушина та Валерія Дмитренко.

Жодна з українських біатлоністок не зуміла фінішувати в топ-40 і потрапити до залікової зони.

Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко, яка з чотирма штрафними хвилинами фінішувала 46-ю.

Перемогу в першій індивідуальній гонці цього сезону Кубка світу з біатлону здобула італійка Доротея Вірер, яка лише на 0,3 секунди випередила фінку Соню Лейнамо. Трійку призерок замкнула француженка Каміль Бене.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої індивідуальної гонки в Естерсунді

1. Доротея Вірер (Італія, 1+1+0+0) 43:08.0

2. Соня Лейнамо (Фінляндія, 0+0+1+0) +0.3

3. Каміль Бене (Франція, 0+0+0+1) +8.4

4. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+1+1) +31.3

5. Ганна Еберг (Швеція, 2+1+0+0) +34.3

6. Мая Клотенс (Бельгія, 0+0+0+1) +37.7

...

46. Христина Дмитренко (Україна, 0+2+1+1) +4:40.8

53. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+1) +4:59.1

59. Дарина Чалик (Україна, 1+1+1+1) +5:27.0

72. Валерія Дмитренко (Україна, 1+1+2+0) +6:39.5

83. Олександра Меркушина (Україна, 2+1+1+2) +7:50.7

Раніше повідомлялося, що збірна України назвала склад на чоловічу індивідуальну гонку Кубка світу з біатлону в Естерсунді, яка відбудеться в середу, 3 грудня. Початок – о 16:30 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

124
