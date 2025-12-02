- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 2 хв
Біатлон: результати жіночої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Естерсунді
Жодна з українських біатлоністок не потрапила до залікової зони.
У вівторок, 2 грудня, змагальна програма першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді продовжилася жіночою індивідуальною гонкою.
Україну в ній представляли Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Дарина Чалик, Анастасія Меркушина та Валерія Дмитренко.
Жодна з українських біатлоністок не зуміла фінішувати в топ-40 і потрапити до залікової зони.
Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко, яка з чотирма штрафними хвилинами фінішувала 46-ю.
Перемогу в першій індивідуальній гонці цього сезону Кубка світу з біатлону здобула італійка Доротея Вірер, яка лише на 0,3 секунди випередила фінку Соню Лейнамо. Трійку призерок замкнула француженка Каміль Бене.
Кубок світу з біатлону: результати жіночої індивідуальної гонки в Естерсунді
1. Доротея Вірер (Італія, 1+1+0+0) 43:08.0
2. Соня Лейнамо (Фінляндія, 0+0+1+0) +0.3
3. Каміль Бене (Франція, 0+0+0+1) +8.4
4. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+1+1) +31.3
5. Ганна Еберг (Швеція, 2+1+0+0) +34.3
6. Мая Клотенс (Бельгія, 0+0+0+1) +37.7
...
46. Христина Дмитренко (Україна, 0+2+1+1) +4:40.8
53. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+1) +4:59.1
59. Дарина Чалик (Україна, 1+1+1+1) +5:27.0
72. Валерія Дмитренко (Україна, 1+1+2+0) +6:39.5
83. Олександра Меркушина (Україна, 2+1+1+2) +7:50.7
Раніше повідомлялося, що збірна України назвала склад на чоловічу індивідуальну гонку Кубка світу з біатлону в Естерсунді, яка відбудеться в середу, 3 грудня. Початок – о 16:30 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.