Олена Городна / © biathlon.com.ua

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У п'ятницю, 27 листопада, на першому етапі сезону Кубка світу з біатлону-2026/27 у фінському Контіолахті відбулася жіноча індивідуальна гонка.

Україну в ній представляли Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Тетяна Тарасюк і Олена Городна.

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Жодна з українок не змогла потрапити до залікової зони. Найкращий результат серед наших співвітчизниць показала Городна — 42-ге місце.

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Перемогу в індивідуальній гонці здобула шведка Ельвіра Еберг, другою стала фінка Соня Лайнамо, а замкнула трійку призерок француженка Жюлія Сімон.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої індивідуальної гонки в Контіолахті

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) — 41:47.9 хвилини

2. Соня Лайнамо (Фінляндія, 0+0+0+0) +22.7

3. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+0) +35.4

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4. Осеан Мішелон (Франція, 0+0+0+0) +53.1

5. Марта Йогансен (Норвегія, 0+0+0+0) +1:19.7

6. Кароліне Кноттен (Норвегія, 0+1+0+0) +1:20.2

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42. Олена Городна (0+1+0+1 ) +5:14.5

55. Христина Дмитренко (0+1+1+1) +6:12.4

67. Тетяна Тарасюк (0+2+0+0) +7:03.4

93. Анастасія Меркушина (1+1+2+2) +9:52.9

У суботу, 28 листопада, етап у Контіолахті продовжиться одиночною та класичною змішаними естафетами, які розпочнуться о 14:10 та 16:15 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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