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Біатлон: результати жіночої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Контіолахті
Всі українки фінішували поза заліковою зоною.
У п'ятницю, 27 листопада, на першому етапі сезону Кубка світу з біатлону-2026/27 у фінському Контіолахті відбулася жіноча індивідуальна гонка.
Україну в ній представляли Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Тетяна Тарасюк і Олена Городна.
Жодна з українок не змогла потрапити до залікової зони. Найкращий результат серед наших співвітчизниць показала Городна — 42-ге місце.
Перемогу в індивідуальній гонці здобула шведка Ельвіра Еберг, другою стала фінка Соня Лайнамо, а замкнула трійку призерок француженка Жюлія Сімон.
Кубок світу з біатлону: результати жіночої індивідуальної гонки в Контіолахті
1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) — 41:47.9 хвилини
2. Соня Лайнамо (Фінляндія, 0+0+0+0) +22.7
3. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+0) +35.4
4. Осеан Мішелон (Франція, 0+0+0+0) +53.1
5. Марта Йогансен (Норвегія, 0+0+0+0) +1:19.7
6. Кароліне Кноттен (Норвегія, 0+1+0+0) +1:20.2
…
42. Олена Городна (0+1+0+1 ) +5:14.5
55. Христина Дмитренко (0+1+1+1) +6:12.4
67. Тетяна Тарасюк (0+2+0+0) +7:03.4
93. Анастасія Меркушина (1+1+2+2) +9:52.9
У суботу, 28 листопада, етап у Контіолахті продовжиться одиночною та класичною змішаними естафетами, які розпочнуться о 14:10 та 16:15 за київським часом відповідно.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.