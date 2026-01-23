Біатлон: результати жіночої короткої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У п'ятницю, 23 січня, на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в чеському Нове-Мєсто відбулася жіноча коротка індивідуальна гонка.

Україну в ній представляли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Олександра Меркушина та Валерія Дмитренко.

Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко, яка з однією хибою фінішувала 21-ю.

До залікової зони також потрапили Юлія Джима (32-ге місце) та Валерія Дмитренко (39-те), яка вперше в кар'єрі заробила очки на Кубку світу з біатлону.

Перемогу здобула француженка Жюстін Бреза-Буше, другою стала її співвітчизниця Лу Жанмонно, а замкнула трійку призерок німкеня Франциска Пройсс.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої короткої індивідуальної гонки в Нове-Мєсто

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0+1+0) 35:50.3

2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+1) +1.4

3. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+1) +1:02.2

4. Анна Магнуссон (Швеція, 1+0+1+0) +1:06.8

5. Лєна Гекі-Гросс (Швейцарія, 0+0+1+0) +1:15.7

6. Тамара Штайнер (Австрія, 0+0+0+0) +1:27.0

...

21. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+0) +2:43.7

32. Юлія Джима (Україна, 1+1+0+0) +3:31.9

39. Валерія Дмитренко (Україна, 0+0+1+0) +4:09.2

50. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+2+0) +4:35.4

72. Олена Городна (Україна, 0+3+1+2) +6:15.9

Додамо, що напередодні етап у Нове-Мєсто стартував чоловічою короткою індивідуальною гонкою, де найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин, який замкнув топ-15.

Змагальна програма етапу в Нове-Мєсто продовжиться у суботу, 24 січня, одиночною та класичною змішаними естафетами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпійські ігри-2026.