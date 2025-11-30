Біатлон: результати змішаної естафети на етапі Кубка світу в Естерсунді

Анастасія Меркушина / © biathlon.com.ua

У неділю, 30 листопада, на першомі етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді відбулася класична змішана естафета.

Збірну України в ній представляли Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.

"Синьо-жовті" з двома штрафними колами, які на третьому етапі заробила Меркушина, та 10 додатковими патронами посіли 18-ту позицію.

Виграла гонку Франція, другою стала Італія, замкнула трійку призерів Норвегія.

Кубок світу з біатлону: результати змішаної естафети в Естерсунді

1. Франція (0+6) 1:05:16.5

2. Італія (0+8) +25.2

3. Норвегія (1+7) +1:05.3

4. Фінляндія (1+9) +1:45.8

5. Чехія (0+5) +1:46.1

6. США (0+12) +1:54.0

...

18. Україна (2+10) +5:18.3

Додамо, що сьогодні в Естерсунді також відбулася одиночна змішана естафета, в якій збірна України фінішувала дванадцятою.

Програма етапу в Естерсунді продовжиться у вівторок, 2 грудня, жіночою індивідуальною гонкою.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.