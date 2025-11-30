- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 633
- Час на прочитання
- 1 хв
Біатлон: результати змішаної естафети на етапі Кубка світу в Естерсунді
Збірна України фінішувала у змішаній естафеті на 18-му місці.
У неділю, 30 листопада, на першомі етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді відбулася класична змішана естафета.
Збірну України в ній представляли Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.
"Синьо-жовті" з двома штрафними колами, які на третьому етапі заробила Меркушина, та 10 додатковими патронами посіли 18-ту позицію.
Виграла гонку Франція, другою стала Італія, замкнула трійку призерів Норвегія.
Кубок світу з біатлону: результати змішаної естафети в Естерсунді
1. Франція (0+6) 1:05:16.5
2. Італія (0+8) +25.2
3. Норвегія (1+7) +1:05.3
4. Фінляндія (1+9) +1:45.8
5. Чехія (0+5) +1:46.1
6. США (0+12) +1:54.0
...
18. Україна (2+10) +5:18.3
Додамо, що сьогодні в Естерсунді також відбулася одиночна змішана естафета, в якій збірна України фінішувала дванадцятою.
Програма етапу в Естерсунді продовжиться у вівторок, 2 грудня, жіночою індивідуальною гонкою.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.