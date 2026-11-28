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Біатлон: результати змішаної естафети на етапі Кубка світу в Контіолахті
Збірна України фінішувала на шостій позиції.
У суботу, 28 листопада, на першому етапі сезону Кубка світу з біатлону-2026/27 у фінському Контіолахті відбулася класична змішана естафета.
Збірну України в ній представляли Олена Городна, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.
"Синьо-жовті" обійшлися без штрафних кіл і з п'ятьма додатковими патронами фінішували на шостій позиції.
Перемогу здобула Норвегія, другою стала Франція, а замкнула призову трійку Німеччина.
Кубок світу з біатлону: результати змішаної естафети в Контіолахті
1. Норвегія (0+5) — 1:09:00.6 хвилини
2. Франція (0+4) +10.3
3. Німеччина (2+8) +40.8
4. Чехія (0+8) +40.8
5. Італія (0+7) +44.3
6. Україна (0+5) +1:10.7
У неділю, 29 листопада, етап у Контіолахті завершиться чоловічим і жіночим спринтами, які розпочнуться о 14:00 та 17:15 за київським часом відповідно.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.