Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

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У суботу, 28 листопада, на першому етапі сезону Кубка світу з біатлону-2026/27 у фінському Контіолахті відбулася класична змішана естафета.

Збірну України в ній представляли Олена Городна, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

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"Синьо-жовті" обійшлися без штрафних кіл і з п'ятьма додатковими патронами фінішували на шостій позиції.

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Перемогу здобула Норвегія, другою стала Франція, а замкнула призову трійку Німеччина.

Кубок світу з біатлону: результати змішаної естафети в Контіолахті

1. Норвегія (0+5) — 1:09:00.6 хвилини

2. Франція (0+4) +10.3

3. Німеччина (2+8) +40.8

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4. Чехія (0+8) +40.8

5. Італія (0+7) +44.3

6. Україна (0+5) +1:10.7

У неділю, 29 листопада, етап у Контіолахті завершиться чоловічим і жіночим спринтами, які розпочнуться о 14:00 та 17:15 за київським часом відповідно.

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Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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