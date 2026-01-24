Біатлон: результати змішаної естафети на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

Юлія Джима / © biathlon.com.ua

У суботу, 24 січня, на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в чеському Нове-Мєсто відбулася класична змішана естафета.

За збірну України в ній бігли Олександра Меркушина, Юлія Джима, Антон Дудченко і Тарас Лесюк. "Синьо-жовті" в підсумку посіли 14-те місце.

Упродовж гонки українці заробили одне штрафне коло – Лесюк "на стійці", а також використали 11 додаткових патронів.

Перемогу здобула Італія, другою стала Франція, а замкнула призову трійку Чехія.

Кубок світу з біатлону: результати змішаної естафети в Нове-Мєсто

1. Італія (0+10) 1:03:11.7

2. Франція (0+7) +24.7

3. Чехія (0+7) +57.2

4. США (0+7) +59.5

5. Швеція (0+8) +1:20.9

6. Норвегія (2+8) +1:41.1

...

14. Україна (1+11) +6:04.5

Додамо, що сьогодні на етапі в Нове-Мєсто також відбулася одиночна змішана естафета, де збірна України посіла п'яте місце.

У неділю, 25 січня, етап у Нове-Мєсто завершиться чоловічим і жіночим масстартами. Вони розпочнуться о 16:15 і 19:15 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

