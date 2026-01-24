ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
2 хв

Біатлон: результати змішаної естафети на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

Збірна України посіла в гонці 14-те місце.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Юлія Джима

Юлія Джима / © biathlon.com.ua

У суботу, 24 січня, на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в чеському Нове-Мєсто відбулася класична змішана естафета.

За збірну України в ній бігли Олександра Меркушина, Юлія Джима, Антон Дудченко і Тарас Лесюк. "Синьо-жовті" в підсумку посіли 14-те місце.

Упродовж гонки українці заробили одне штрафне коло – Лесюк "на стійці", а також використали 11 додаткових патронів.

Перемогу здобула Італія, другою стала Франція, а замкнула призову трійку Чехія.

Кубок світу з біатлону: результати змішаної естафети в Нове-Мєсто

1. Італія (0+10) 1:03:11.7

2. Франція (0+7) +24.7

3. Чехія (0+7) +57.2

4. США (0+7) +59.5

5. Швеція (0+8) +1:20.9

6. Норвегія (2+8) +1:41.1

...

14. Україна (1+11) +6:04.5

Додамо, що сьогодні на етапі в Нове-Мєсто також відбулася одиночна змішана естафета, де збірна України посіла п'яте місце.

У неділю, 25 січня, етап у Нове-Мєсто завершиться чоловічим і жіночим масстартами. Вони розпочнуться о 16:15 і 19:15 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.

Також ми розповідали, що жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
304
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie