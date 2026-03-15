Біатлон: результати змішаної естафети на етапі Кубка світу в Отепяя
Збірна України посіла десяте місце.
У неділю, 15 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в естонському Отепяя закінчився класичною змішаною естафетою.
За збірну України в ній бігли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. "Синьо-жовті" фінішували на десятій позиції.
Перемогу здобула Швеція, другою стала Швейцарія, а замкнула призову трійку команда США.
1. Швеція (1+14) 1:16:32.0
2. Швейцарія (0+6) +28.6
3. США (0+14) +34.6
...
10. Україна (3+12) +2:19.2
Додамо, що сьогодні на етапі в Отепяя також відбулася одиночна змішана естафета, де збірна України посіла дев'яте місце.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.