Біатлон: результати змішаної естафети на етапі Кубка світу в Отепяя

Збірна України посіла десяте місце.

Максим Приходько
Христина Дмитренко

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У неділю, 15 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 в естонському Отепяя закінчився класичною змішаною естафетою.

За збірну України в ній бігли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. "Синьо-жовті" фінішували на десятій позиції.

Перемогу здобула Швеція, другою стала Швейцарія, а замкнула призову трійку команда США.

Кубок світу з біатлону: результати змішаної естафети в Отепяя

1. Швеція (1+14) 1:16:32.0

2. Швейцарія (0+6) +28.6

3. США (0+14) +34.6

...

10. Україна (3+12) +2:19.2

Додамо, що сьогодні на етапі в Отепяя також відбулася одиночна змішана естафета, де збірна України посіла дев'яте місце.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

