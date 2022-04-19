Біатлоністка збірної України розкрила подробиці втечі натуралізованих росіянок

Українська біатлоністка Анна Кривонос розповіла, як минув перший день повномасштабної війни з Росією для збірної України.

Спортсменка зазначила, що натуралізовані біатлоністки одразу ж звернулися до президента ФБУ Володимира Бринзака, аби покинути територію України.

"Ми були разом на зборах в Сянках. Не було лише Сідорової, яка, здається, на карантині. В той же день, 24-го лютого вранці, десь о 10-й, дівчата почали думати над тим, аби покинути Україну та дістатися додому.

Як я розумію, вони попросили допомоги у президента федерації, аби вони могли безпечно виїхати. Він домовився, доставити їх додому. Зрозуміло, що не напряму через російсько-український кордон, а транзитом через Польщу чи Угорщину, точно не знаю.

Ці години вранці 24-го лютого ми провели в нормальній обстановці, всі розуміли, що ми люди. Дівчат цікавило питання якомога швидше покинути Україну через небезпеку, ми ж більше цікавилися нашими родинами: де вони й чи все з ними в порядку", – цитує Анну Кривонос Kamp-sport.

Нагадаємо, що знаменитий український біатлоніст Андрій Дериземля прокоментував звинувачення на свою адресу в тому, що він виїхав за кордон після початку повномасштабного російського вторгнення.

Читайте також:

Прима - про можливість покинути Україну: Я хочу залишатися в країні та захищати її

На тенісному турнірі в Штутгарті за кожен ейс жертвуватимуть гроші українцям

МОК відповів на заклик усунути представників країн-агресорок