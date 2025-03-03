Біатлонна шоу-гонка у Стокгольмі: хто став переможцем, як виступила Україна

Українську команду представляли Юлія Джима та Дмитро Підручний.
У понеділок, 3 березня, у шведському Стокгольмі відбулася біатлонна шоу-гонка Skidskyttekampen.
Збірну України в ній представляли Юлія Джима та Дмитро Підручний. "Синьо-жовті" не зуміли відібратися до фіналу, фінішувавши у кваліфікації одиночної змішаної естафети на останній 7-й позиції.
Після цього кожен з них окремо продовжив змагатися в індивідуальній гонці серед спортсменів, які вибули. У втішних особистих забігах Джима стала шостою (з шести), а Підручний – п'ятим.
У фіналі в форматі одиночної змішаної естафети перемогу здобула команда Фінляндії, за яку виступали Суві Мінкінен та Теро Сеппала. Другою фінішувала Швеція (Ганна Еберг / Мартін Понсілуома), а третьою – Норвегія (Юні Арнеклейв / Ветле Шостад Крістіансен).
Раніше повідомлялося, що збірна України завоювала першу медаль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону-2025.
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