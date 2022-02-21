"Біль був нестерпною": фінський лижник відморозив пеніс під час гонки на Олімпіаді-2022

"Біль був нестерпною": фінський лижник відморозив пеніс під час гонки на Олімпіаді-2022

Зігрівати його довелося вже грілкою.

Досить неприємний інцидент трапився з фінським лижником Ремі Ліндхольмом під час масстарту на Олімпійьских іграх-2022 в Пекіні.

Про це повідомляє Eonline.

Так, під час проходження дистанції, яка через сильний мороз була зменшена від 50 до 30 км, Ліндхольм відморозив пеніс. На подолання траси спортсмен витратив трохи більше години та 15 хвилин. Фінн біг під крижаним вітром, що призвело до того, що його пеніс замерз удруге після аналогічного інциденту в Руці минулого року.

"Ви можете лише здогадуватися, яка частина тіла була трохи відмороженою. Це було одне із найгірших змагань, в яких ми змагалися. Мова йшла просто те, щоб перебороти себе", - розповів спортсмен.

Після виступу лижнику знадобилася грілка, щоб повернути відморожені частини тіла до нормального стану. Проте після цього Ліндхольм почав відчувати сильний біль. Коли частини тіла почали нагріватися після фінішу, біль був нестерпною.

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