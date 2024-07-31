"Біль, розчарування, нездійснена мрія": Білодід емоційно висловилася про виліт з Олімпіади-2024

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід прокоментувала свій ранній виліт на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

23-річна киянка в 1/8 фіналу драматично програла срібній призерці останнього чемпіонату світу японці Харуці Фунакубі. У додатковий час сутички Дар'я заробила третє шидо та була дискваліфікована.

"Все може зруйнуватися за секунду, все. Біль, розчарування, нездійснена мрія. Я безмежно вдячна нашим людям за неймовірну підтримку. Я шокована, яка кількість людей мене підтримала у важку хвилину.

Це безцінно, коли люди з тобою не тільки, коли ти на п'єдесталі, а й у моменти розпачу. Ви – неймовірні. Ви даєте мені сили та віру в майбутнє. Дякую, дякую, дякую", – написала Білодід на своїй сторінці в Instagram.

Білодід вибула з Олімпіади-2024 вже після свого другого поєдинку. У стартовій сутичці вона за 5 секунд іппоном перемогла 15-річну представницю Кирибаті Неру Тібва.

Дар'я на Олімпіаді-2024 змагалася у ваговій категорії до 57 кг. До 2022 року вона виступала у вазі до 48 кг, у якій зокрема завоювала "бронзу" Олімпіади-2020 у Токіо.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Після четвертого змагального дня у скарбничці України на ОІ-2024 є одна нагорода – "бронза", яку в особистій шаблі завоювала Ольга Харлан.

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