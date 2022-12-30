Били ззаду по голові: в матчі НБА сталася масова сутичка – дискваліфікацію отримали 11 гравців (відео)

Масовою сутичкою ознаменувався поєдинок НБА між "Детройтом" та "Орландо". Пристрасті на паркеті спалахнули незадавго до завершення другого періода.

Кіліан Гейс з "Детройта" перехопив м'яч та намагався по правому краю майданчика пройти до кільця "Орландо". Однак гравець суперників Морітц Вагнер завадив йому це зробити, жорстко виштовхнувши аж на лаву для запасних.

Баскетболісти "Детройта" одразу ж заступилися за свого одноклубника, в результаті чого розпочалася штовханина. Сам Гейс ззаду кулаком вдарив Вагнера по голові, від чого той впав.

За підсумками інциденту судді ще під час гри вилучили трьох гравців: Вагнера – за грубий фол, а Гейса та Хаміду Діалло – за їхню участь у бійці.

Після матчу НБА вирішила покарати й інших учасників сутички. Загалом дискваліфікацію отримали 11 гравців. Найсуворіше покарний Гейс – три матчі "бану", Вагнер пропустить дві гри, Діалло – одну. Ще вісім гравців "Орландо" також отримали по одному матчу дискваліфікації за те, що вони залишили лаву для запасних і долучилися до бійки.

Раніше повідомлялося, що зірку американського баскетболу Брітні Грайнер звільнили з російської в’язниці.

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