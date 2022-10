"Билися за весь український народ": що сказали гравці та тренер "Шахтаря" після втраченої перемоги над "Реалом"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич та його підопічні прокоментували нічию з мадридським "Реалом" (1:1) в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" вели в рахунку завдяки голу Олександра Зубкова, але на на останніх секундах драматично втратили перемогу.

На післяматчевій пресконференції керманич донеччан похвалив свою команду, заявивши, що це була найкраща гра у виконанні його підопічних відтоді, як він очолив "Шахтар" улітку цього року.

"Я трохи старший і довше у футболі. Гравці засмучені, сумні, але якщо ти сумуєш, що не обіграв "Реал", то це означає, що ми на гарному шляху. Проєкт, який ми розпочали три місяці тому, не мав вигляд навіть проєкту, а зараз ми б'ємося на рівних з найкращим клубом світу - це лише заслуга футболістів. Я дістав задоволення від кожної секунди матчу, дивлячись на команду, дивлячись на молодих хлопців. Як вони б'ються - це те, про що я говорив: у такий непростий час вони б'ються за весь український народ.

Із погляду результату - це футбол, і ми повинні прийняти це як невід'ємну частину футболу. Однак за самою грою, як мені особисто говорив сам Карло Анчелотті, ми заслужили сьогодні на перемогу. І, надто, така нагода, яку мав Лассіна Траоре, - шкода, не вдалося її реалізувати. Ти йдеш на 2:0 і закінчуєш матч. Індивідуальність, хоробрість, сміливість, рішучість проти такого опонента протягом більшої частини матчу - це мене тішить як тренера. Є така приказка: From zero to hero. Із нуля розпочали, а стали героями. Це справді герої. Для мене вони - герої. Одне очко, але згодом ви побачите, що це величезне очко. У мене зараз таке відчуття, що ми втратили два очки, і це справді так. Коли тобі забивають на останніх секундах, це засмучує. Але правда й те, що ви сказали: до матчу хто б міг думати про це очко? Ти думаєш про перемогу як спортсмен, однак завжди розумієш, проти кого граєш.

Тож загалом і в побудові атаки, і з м'ячем, і без м'яча ми зробили висновки з останнього матчу, з того мандражу, що був на "Бернабеу", внесли корективи. І значно легше було грати, адже ми відчували стадіон, підтримку вболівальників, яка нас несла й додавала адреналіну. Ми були значно компактнішими, досить солідно відіграли в обороні, крім того останнього епізоду, який здебільшого є випадковістю, ніж якоюсь комбінованою дією. Шкода, проте це дуже важливе очко для нас з огляду на те, що "Селтік" програв "Лейпцигу". Тепер вони повинні будуть їхати до Мадрида до "Реала", і ми маємо досить великі шанси, щоб вийти з групи, якщо гратимемо так само далі. Це найкраща наша гра, абсолютно найкраща гра протягом тих трьох місяців від початку нового проєкту. Це просто наше світле майбутнє", - цитує хорватського фахівця офіційний сайт "Шахтаря".

Результат зустрічі у Варшаві також прокоментував півзахисник "гірників" та автор забитого м'яча у ворота "Реала" Олександр Зубков.

"Якби до гри хтось сказав, що ми заробимо одне очко, всі були б щасливі. Але програвати такі матчі на 95-й хвилині дуже прикро. Однак очко до скарбнички, рухаємося далі. Після виїзного матчу ми багато спілкувалися з тренером. Він показував нам наші помилки та слабкі місця "Реала". Наша сьогоднішня гра була впевненішою, ми створили більше моментів та могли більше забити.

Усі стежать за новинами та дуже переживають за Україну та свої родини. Учора тренер дав такий спіч команді, що всі виходили на матч із думками про Україну. У перерві тренери підказали нам, як краще виходити з оборони. У першому таймі була знервованість, а в другій половині ми були більш переконливі і впевнені в собі. Відчуття від результату подвійні", - сказав Зубков у коментарі Tribuna.com.

Підсумки матчу також підбив хавбек "Шахтаря" Артем Бондаренко, якого УЄФА визнав найкращим гравцем поєдинку проти "Реала".

"Засмучені результатом, але якби перед грою нам сказали, що ми заробимо одне очко, ми були б щасливі. Але через те, як складався матч, ми трохи засмучені. На п'ять доданих хвилин відреагували спокійно, намагалися терпіти. Але не дотерпіли, так буває. Дуже прикро, але це футбол.

Такі матчі додають впевненості, що ми також можемо і вміємо грати у футбол, дуже хороший футбол. Думаю, прогресуватимемо з кожним матчем", - сказав Бондаренко у коментарі Tribuna.com.

Додамо, що в іншому матчі четвертого туру в групі F шотландський "Селтік" вдома поступився "РБ Лейпцигу" - 0:2 .

Після чотирьох турів "Шахтар" з 5 очками та перебуває на третьому місці в своїй групі. Лідирує "Реал" з 10 балами. РБ "Лейпциг" із шістьома пунктами посідає другу сходинку, а "Селтік" з одним очком замикає квартет.

Поєдинки 5-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Селтік" - "Шахтар", РБ "Лейпциг" - "Реал".

