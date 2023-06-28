"Билися за всю Україну": Ротань присвятив ЗСУ вихід до чвертьфіналу молодіжного Євро-2023

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Руслан Ротань прокоментував нічию проти команди Іспанії в заключному матчі групового етапу фінального турніру Євро-2023.

Наша збірна на останніх хвилинах втратила перемогу (2:2), таким чином програвши боротьбу за перше місце в групі.

Незважаючи на нічию з іспанцями, "синьо-жовті" достроково забезпечили собі вихід до плейоф турніру завдяки перемогам у стартових двох турах. Це досягнення Ротань присвятив нашим військовим, які зараз боронять Україну від російських окупантів.

"Вітаю команду з виходом до чвертьфіналу! Ми це заслужили. Сьогоднішнім матчем ми підтвердили, що перебуваємо на правильному шляху. Зараз у роздягальні стоїть тиша, але я сказав хлопцям: якби два роки тому, коли ми збирали команду, нам хтось сказав, що ми гратимемо як мінімум на рівних з Іспанією, мабуть, ніхто б не повірив. Тому я вітаю підопічних із цим результатом, із гарною грою, що надважливо для мене. Ми довго до цього йшли. Хороший матч – як на майбутнє, так і взагалі. Вітаю суперників із першим місцем у групі, у них дуже гарна команда. Вихід до чвертьфіналу ми присвячуємо нашим воїнам, які на фронті. Ми також билися за всю Україну й показали цей результат для всієї країни, для наших воїнів.

Перш за все, дуже приємно, що фахівці добре говорять про нашу команду та роблять багато компліментів. Хлопці це заслужили. Ми прагнули цього два роки, коли йшли до фінальної частини, прагнули покращити нашу гру. Це є цілковитою заслугою гравців. Якщо пригадати початок, то наші журналісти говорили про команду, що це склад, який нічого не вигравав, що це футболісти, в яких не буде майбутнього. Можливо, я трішки перебільшив, але щось подібне було. Тому я дуже пишаюся нашими хлопцями, які показали себе, які прагнуть і щодня працюють, аби покращувати свою гру", – наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

Молодіжна збірна України набрала 7 очок за підсумками групового етапу Євро-2023 та посіла друге місце квартету B, поступившись Іспанії лише через різницю забитих і пропущених голів.

Додамо, що в перших двох поєдинках на континентальній першості команда Ротаня перемогла Хорватію (2:0) та вирвала перемогу над Румунією (0:1).

У чвертьфіналі українці зустрінуться з переможцем квартету D, який наразі з 6 очками після двох матчів очолює збірна Франції. Суперник "синьо-жовтих" у першому раунді плейоф визначиться у середу, 28 червня.

Поєдинок 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 за участю збірної України відбудеться в неділю, 2 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Фінальна частина Євро-2023 (U-21) триватиме до 8 липня в Грузії та Румунії. Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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