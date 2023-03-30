"Білий прапор залитий кров'ю українців": Міноборони застерегло від допущення росіян до Олімпіади

В українському оборонному відомстві виступили проти участі спортсменів з Росії на Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором.

Міністерство оборони України відреагувало на скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися на міжнародну арену.

У Twitter оборонного відомства заявили про неприпустимість допущення атлетів з Росії до Олімпійських ігор-2024 в Парижі навіть у нейтральному статусі.

"Білий прапор російської олімпійської збірної залитий кров'ю невинних мирних громадян України", – йдеться у відео Міноборони із закликом бойкотувати російський спорт.

"Білому прапору Росії місце на полі бою, а не на Олімпійський іграх", - йдеться в опублікованому ролику.

The white flag of the russian Olympic team is dripping with the blood of innocent Ukrainian civilians.#boycottrussiansport pic.twitter.com/htv4ZjrGR2 — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 29, 2023

28 березня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

Питання ж щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 в Парижі не розглядалося.

Раніше повідомлялося, що 35 країн домовилися вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Своєю чергою, зірки українського спорту Ярослава Магучіх, Олег Верняєв та Михайло Романчук виступили проти можливого бойкоту нашою країною Ігор у Парижі.

Читайте також:

Цинічно пожалілися на "дискримінацію": у Росії влаштували істерику через антивоєнні вимоги МОК

"Служить кольорам та інтересам Росії": Володимир Кличко жорстко "розніс" очільника МОК

Всупереч рекомендаціям МОК: спортсменів з Росії та Білорусі не допустять до Європейських ігор-2023