Білодід розплакалася після вильоту з Олімпіади-2024: емоційні кадри

Українка залишилася без медалі на Іграх у Парижі.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід не змогла стримати сліз після своєї поразки на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

В 1/8 фіналу 23-річна киянка драматично програла японці Харуці Фунакубі. Українка заробила три "шидо" та була дискваліфікована у додатковий час.

Після програшу Дар'я не стримала розчарування та розплакалася.

Дар'я Білодід / Скриншот відео

Дар'я Білодід / Скриншот відео

Дар'я Білодід / Скриншот відео

Зазначимо, що Фунакубо є срібною призеркою останнього чемпіонату світу.

Білодід вибула з Олімпіади-2024 вже після свого другого поєдинку. На старті вона за 5 секунд іппоном перемогла 15-річну представницю Кирибаті Неру Тібва.

Дар'я на Олімпіаді-2024 змагалася у ваговій категорії до 57 кг. До 2022 року вона виступала у вазі до 48 кг, у якій зокрема завоювала "бронзу" Олімпіади-2020 у Токіо.

Нагадаємо, Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Поки що наша збірна медалей не здобула.

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